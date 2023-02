“No he salido de su mente”: Yina Calderón se refirió a la burla de Maluma por su beso en Protagonistas

Yina Calderón es un Dj de guaracha y empresaria quien se dio a conocer durante su participación en el programa ‘Protagonistas de nuestra tele’. Sin dejar de lado, que se ha sido el centro de las polémicas en varias ocasiones, pues se ha referido a distintos creadores de contenido criticando no solo su actuar sino que también, su físico, generado varias molestias a través de las redes sociales.

Hace algunos días volvió a llamar la atención, pero esta vez por cuenta de Maluma, quien compartió el video sobre su beso con la creadora de contenido durante el reality del canal RCN. Además, el artista urbano, aseguró: “Cosas que mantienen humilde a Maluma. Uy que vuelta esto jajaja. La humildad prevalece, la magia crece”.

Aunque Yina no se había referido al tema debido a la serie de comentarios que llegaron a sus redes sociales decidió hablar sobre el tema. Calderón de manera muy serena aseguró que no tenía en nada en contra de Maluma y tampoco iba a salir a hablar mal de él, pues no tenía motivos para hacerlo. Sin embargo, resaltó que el cantante si recuerda este momento, que para ella desde hace mucho tiempo había pasado desapercibido ya ni se acordaba de lo ocurrido, pues fue hace diez años.

Asimismo, la empresaria indicó que su paso por ‘Protagonistas de nuestra tele’ era una persona completamente distinta que no sabía varias cosas sobre la vida y menos estando en la pantalla grande: “Si él lo puso por hacerme el guacala, el gas, toda esa vaina, igual lo puso”. Seguidamente, indicó que para ella fue un sueño cumplido y esto todo el mundo lo sabía y tiene la certeza de que volverá a verlo en algún momento.

La Dj de guaracha enfatizó que varios de sus seguidores pensaron que ella haría algo al respecto, pero ella se ha convertido en una persona muy fuerte: “Aprendan a ver las cosas como las de Yina Calderón, comenzarán a ser más fuertes”. Pues, agregó que Maluma tiene tantas cosas por subir de quien burlarse, divertirse, sin dejar de lado, la grande cantidad de seguidores con los que cuenta y precisamente escogió el video de su beso.

Además, Calderón aseguró: “Se subió burlándose yo no soy marica, pero lo subió, me recuerda, no he podido salir de su mente”. También, destacó la gran labor artística que ha tenido el paisa presentándose en grandes escenarios nacionales e internacionales, en medio de risas resaltó que este hecho la hizo recordar el famoso dicho: “La suerte de la fea la bonita la desea”.

Finalmente, se refirió a los comentarios que le hicieron llegar a algunas personas, dejando claro que no tiene nada en contra de Epa Colombia, ya que cualquiera llegaría a sentir envidia. Por otro lado, a Ana del Castillo quien agregó: “Se le quemó la geta”, resaltando que no sabe quién es más borracha de las dos, pero le cae mal. Yina indicó: “más seguidores para mí, porque muchos de ellos no me conocían, lo veo como ganancia y negocio.