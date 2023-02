¿Le falta dinero? Cintia Cossio reveló la verdadera razón por la que tiene una cuenta en OnlyFans

Cintia Cossio rompió el silencio y le comunicó a sus seguidores cuál es la verdad detrás de su perfil de OnlyFans, revelando por qué lo sigue manteniendo activo como una fuente de ingresos, a pesar de contar con pequeños emprendimientos paralelos en otras plataformas digitales.

La influencer ha tenido una buena recepción en las redes sociales, en especial en Instagram donde protagoniza una serie de divertidos videos de bromas junto a su hermano, Yeferson Cossio, captando la atención de muchas personas y generando varias carcajadas a propósito de las ocurrencias de la dupla y de otros invitados eventuales. Aunque de vez en cuando generar cierta controversia con sus acciones.

Sin embargo, según ha comentado Cintia Cossio en anteriores oportunidades, su perfil de OnlyFans también tiene con una gran recepción, ya que cuenta con miles de seguidores y una cuenta verificada. Dicho proyecto inició en Instagram, mostrando algunas fotos picantes y luciendo algunos atuendo atrevidos, y al ver lo bien que eran recibidas, decidió llevarlo a esta nueva plataforma.

Pero muchos de sus seguidores han especulado sobre la razón por la que la joven sigue manteniendo activo este perfil, debatiéndose entre los grandes ingresos que genera a través de él, o simplemente por el hecho de tener afinidad por compartir las imágenes con sus admiradores.

Y a través de una sesión de preguntas y respuestas, la colombiana aprovechó para dejar en claro por qué sigue activa en OnlyFans: compromiso y amor hacía este tipo de contenido.

“Yo no hago nada obligado, gracias a Dios. Ya no hago nada por necesidad, todo es netamente por gusto. Por qué hago ‘Only’, la verdad me gusta, lo hago desde hace varios años y me parece como una falta de agradecimiento hacia mis suscriptores desde el 2019 que tengo esta plataforma como: ‘ay no, ya estoy súper, súper bien económicamente, chao popó'”, aclaró Cintia Cossio en una de sus historias.

También admitió que el proyecto comenzó más que nada por pasión, descartando los rumores respecto a que su cuenta de OnlyFans inició netamente para complementar sus ingresos.

Finalmente aclaró que continuar en este tipo de plataformas no afecta su moral en lo más mínimo, indicando que se siente cómoda ya que no está perjudicando a nadie en el proceso: “mi moral es otra. Yo sé que lo que hago en Only no me define como persona porque sé que soy una gran persona, no le hago daño a nadie”.