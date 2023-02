¿Indirecta para Yina Calderón? La reflexión de Cintia Cossio sobre el valor de la mujer moderna

Cintia Cossio suele ser elogiada en las redes sociales por su figura y su particular contenido en Instagram y OnlyFans, pero también se ha llevado varios mensajes negativos. Y a propósito de esto, la joven decidió enviar un contundente mensaje en relación al valor de la mujer moderna y cómo logra salir adelante a pesar de las críticas.

A pesar de la gran base de fanáticos que tiene en las plataformas digitales, la colombiana no deja de recibir algunos comentarios de mal gusto de parte de algunos internautas, bien sea por su contenido que en ocasiones es subido de tono, o por polémicas declaraciones, tal y como hizo Yina Calderón a propósito de un comentario de Cossio sobre el más reciente tema de Shakira.

Y si bien este tipo de mensajes no son una novedad para ella, en una de sus historias de Instagram decidió compartir una reflexión con sus seguidores para demostrarles cómo lidia con las palabras negativas y el valor que ella misma se tiene como mujer moderna.

Cintia Cossio aprovechó que estaba navegando con su hermano Yeferson y capturó una vistosa imagen de un atardecer, y decidió usarla para transmitir un mensaje a su base de seguidores: “Un amigo me preguntó: ‘Cintia, ¿usted cómo le hace para no importarle lo que digan los demás de usted?’”.

A raíz de esta pregunta dejó ver que en esta época moderna, para ella lo más importante es conservar sus valores y tener una fuerte convicción para evitar molestias.

”Yo le respondí: ‘sé que soy una excelente persona, no le hago daño a nadie, miro al vecino solo para ayudarle, mis hermanos dicen que soy la mejor hermana, mi madre dice que yo soy como una madre para ella, mi papá decía que yo era la mujer más berraca que conocía, mi esposo dice que hoy en día no existen mujeres tan completas como yo, mi hijo me repite varias veces al día que me ama mucho y me respeta, nunca le hago daño a nadie”, redactó Cintia Cossio en una historia dejando ver la fuerte convicción que tiene con ser una buena persona en esta época moderna.

Finalmente, invitó a sus seguidores a crecer en la adversidad y a no dejarse llevar por malos comentarios o acciones que afecten su pensar: “sean un muro antipersonas negativas, no le hagan daño a nadie, sean la mejor versión con sus seres queridos, repelen a esas personas que solo quieran bajar tu vibra”.