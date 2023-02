Cintia Cossio reveló la emotiva razón por la que se esfuerza tanto en el gimnasio

Cintia Cossio le reveló a sus seguidores que detrás de todo el arduo entrenamiento que muestra en sus historias de Instagram, hay una fuerte motivación que la hace seguir dejando todo su esfuerzo en el gimnasio, algo que va más allá de sus redes sociales y su estatus como figura destacada de las plataformas digitales.

A través de varios clips publicados en Instagram, la colombiana le enseña a sus más de seis millones de seguidores su compromiso con su cuerpo, mostrando las constantes rutinas de ejercicio para mantener su figura que tanto piropos despierta en las publicaciones de sus redes sociales.

Pero tal parece que Cintia Cossio no solo está interesada en crear contenido para las plataformas digitales, sino que detrás de su constante entrenamiento en el gimnasio hay otra motivación de peso que está vinculada con una parte muy importante de su pasado: su peso y un trastorno alimenticio que sufrió durante su adolescencia.

A través de una emotiva historia, la influencer comentó que no siempre hacía ejercicio, dejando ver que antes era “cachetona y nalgona pero muuuuuy delgada” y que no llegaba a aumentar de peso debido a un trastorno alimenticio.

Seguidamente comentó que su verdadera motivación para continuar con los entrenamientos era subir de peso, de modo que pudiera dejar atrás el problema alimenticio que desarrolló en su adolescencia. También indicó que esto marcó un antes y un después para ella y que los resultados de su crecimiento son el mejor ejemplo de esto.

“Cuando empecé a entrenar full, me bajó el rostro y me han ido creciendo las piernas. Y bueno, los que me siguen hace algunos años han visto mi proceso, jajaja yo he subido historias ejercitándome desde hace más de tres años”, reseñó Cintia Cossio.

En esta misma historia, la joven no solo publicó su testimonio, sino que también enseñó algunas fotos en las que se podía ver qué tan delgada estaba cuando empezó a entrenar hace más de tres años.