Yeferson Cossio le hace un regalo millonario a su hermana y la etiquetan de “malagradecida” por su reacción

Yeferson Cossio ha demostrado en más de una ocasión el gran lazo que tiene con su hermana Cintia. Y si bien le ha jugado varias bromas pesadas, también le ha presentado varias muestras de afecto, y la más reciente es un regalo costoso que le dio como sorpresa recientemente. Sin embargo, varios usuarios la tildaron de “malagradecida” por la reacción que tuvo.

La dinámica entre ambos influencers ha sido de muchos altibajos, en especial cuando el joven le juega bromas pesadas en donde las cosas se suelen salir de control, desde hacerle pasar grandes vergüenzas en público hasta dañar algún bien material costoso, como zapatos o maquillaje.

Y si bien al principio suelen ponerse rudas las cosas con una mala actitud de parte de Cintia Cossio, al final la influencer asimila que es una broma y termina reconciliándose con su hermano. Pero así como tiene detalles que la hacen enojar, también tiene otros tiernos como un costoso regalo que consiste en un glamping millonario completamente equipado con varios lujos.

“No todo son bromas, también me gusta consentir a mi niña”, escribió el influencer en el post, mientras seguidamente explicaba varios inconvenientes que tuvo para poder concretar este presente.

“Me dijeron que iba a valer 84.000.000 y que se iban a demorar un mes. Iniciaron obra a finales de mayo del 2022 y terminaron a principio de enero del 2023. 7 meses y medio. A mitad de camino, con estructuras metálicas y excavaciones, me dijeron que era charlando que no valía 84.000.000 sino 132.000.000. Claro, cuando yo ya no tenía opción. ¿Más estafado para dónde?”, explicó el joven.

Sin embargo, varios de los internautas se fijaron en la reacción de la hermana de Yeferson Cossio cuando se reveló la sorpresa y vio cuál era el regalo que él tenía preparado, opinando que la creadora de contenido no estaba para nada sorprendida e incluso se mostraba indiferente, razón por la que la tildaron de “malagradecida” e “inconforme” en los comentarios.

“Lo que es tener de todo y no emocionarse”, “La cara de Cintia fue un poema, hasta de malagradecida será”, “Ya no la impresiona nada” y “Se ve que no estaba muy conforme con el regalo, mírenle la cara de abobada” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación del influencer.