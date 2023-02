Cintia Cossio se molestó ante la pregunta sobre si su hijo es o no de Jhoan López

Cintia Cossio y su pareja Jhoan López son una de las relaciones más estables del mundo del espectáculo colombiano, y muchos aseguran que esto se debe a la sobreprotección que ella ejerce sobre él. Pero indistintamente de que sea así o no, los dos llevan 11 años juntos, y siete de ellos de casados y de cuya relación surgió su hijo Thiago.

Recientemente por medio de la dinámica de preguntas y respuestas en la red social Instagram fue interrogada, de nuevo, sobre si Thiago es o no hijo sanguíneo de su esposo Jhoan López. Ante esto se mostró más que directa y pasó a despejar las dudas al respecto.

“Me causa mucha gracia, porque Jhoan y yo llevamos 11 años, y Thiago en mayo cumple ocho años, porque hay gente, porque es mucha, o sea es en serio la cantidad de gente que dice que Thiago no es de Jhoan, o que no tiene sentido que Jhoan y yo llevemos 11 años y Thiago tenga ocho años. ¿Qué si fue una infidelidad? Pues, ¿De dónde sacan esa lógica? No entiendo de dónde sacan que Thiago no es hijo mío o que Thiago no es hijo de Joan ¿No ven que Thiago es igualito a mí cuando yo era niña? Y si, Thiago obviamente es hijo de Jhoan”, dijo de manera efusiva Cintia Cossio.

Reiteró además el tiempo que lleva junto a su actual pareja y en especial la edad de su hijo a quien muestran en algunas ocasiones en sus redes sociales, pues suelen ser muy reservados con su romance y vida familiar.

“No tiene sentido que yo lleve 11 años con alguien y tenga un hijo de siete y que no sea hijo de ese alguien” — Cintia Cossio

Por otra parte, fue cuestionada sobre si su hijo va o no al colegio, y ante esto Cintia Cossio reveló cómo es el itinerario del pequeño, que hace desde su casa con una profesora y un tutor, ya que ella ha preferido ese modo de educación.

“Esta pregunta me la hacen demasiado, y la verdad es que no. Thiaguito hace tres años si estudió en colegio, desde que me vine para Medellín, ya este es el segundo año que estudia desde la casa. Él tiene una profe, y tiene su tutor acá que estudia en las mañanas, y ya de lunes a sábado en las tardes tiene diferentes clases. Él estudia acá cada día varias cosas de futbol. De natación, de batería y ya, pero no, no he querido la verdad meterlo al colegio con el tema de la socialización, por eso tiene las clases en la casa”.