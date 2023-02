¿Se retira de las redes? ‘Epa Colombia’ reveló cuáles son sus planes para el resto del 2023

‘Epa Colombia’ sigue figurando en las redes sociales con sus anuncios curiosos y sus acciones que en ocasiones pueden llegar a ser polémicas. Pero tal parece que esto podría estar a punto de acabarse, ya que la joven anunció cuáles son sus planes para el resto del 2023 y las plataformas digitales parecen estar fuera de su agenda.

La empresaria ha estado en el ojo de muchas personas durante los últimos meses. Y es que más allá de su faceta como influencer y de empresaria, la colombiana ha dado muchos motivos para preocupar a sus seguidores por algunas polémicas acciones que ha realizado, en donde deja ver un comportamiento que los internautas han calificado como “errático” y “loco”, desde tener una apasionada sesión de besos con su mascota hasta gritar enérgicamente en las calles de Medellín.

Pero tal parece que las actividades curiosas de Epa Colombia en las redes sociales podrían estar a punto de cesar, al menos por un tiempo indefinido, ya que a través de algunas historias de Instagram habló sobre cuáles son sus planes para los próximos meses, dejando ver que las plataformas digitales no figuran en ellos.

“Yo no necesito crear contenido en este momento porque estoy trabajando y quiero generar empleo este año, no quiero generar escándalos y mucho menos contigo que eres quien me compra”, dijo la empresaria dirigiéndose a sus seguidores y potenciales clientes.

Este comentario viene a propósito de un “chisme” que le comentó a sus seguidores en donde reveló que a pesar de haber sido criticada en más de una oportunidad por varios allegados, ahora está recibiendo peticiones de esas mismas personas para llegar a un acuerdo y una reconciliación.

“A mí muchas personas me pagaron mal, aunque ellos digan que yo les pagué mal a ellos. Bueno ahora mis examigos, examores, exclientes ahora me escriben (...) Dizque: ‘hagamos las pases, volvámonos a hablar, creemos contenido’”, explicó Epa Colombia.