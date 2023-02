¿Huyendo de la justicia? ‘Epa Colombia’ y su inesperado deseo por salir del país

‘Epa Colombia’ sorprendió a sus seguidores al comentar su deseo por salir del país de manera repentina, algo que hizo público a través de una historia de Instagram. También dejó la puerta abierta para que cualquier persona que sepa del caso la ayude con asuntos migratorios, demostrando que habla muy en serio al respecto.

La empresaria de keratinas es una de las figuras de las redes sociales que más interacción tiene con sus fanáticos, realizando dinámicas de preguntas y respuestas con frecuencia, además de mostrarle a sus seguidores varios detalles de su vida, desde el ámbito profesional hasta momentos más íntimos como escenas románticas con su novia.

Y si bien se ha demostrado contenta con el hecho de vivir en Colombia en anteriores oportunidades, tal parece que la joven ha cambiado de parecer, ya que en una sesión de preguntas y respuestas en Instagram dejó ver que sí le gustaría vivir en otro país.

“Me gustaría que alguien me ayudara como a salir del país, como que migrar. ‘Mire, estos son los papeles. Mire, hacia este lado se tiene que ir. Todo eso, amiga”, confesó Epa Colombia a través de sus historias.

Este comentario viene a propósito de una pregunta de un seguidor sobre la existencia de sus keratinas en California. Ante esto, la colombiana le indica que de momento no tiene stock porque no puede salir del país debido a los conflictos que tiene con la justicia colombiana que la acusa de vandalismo tras viralizarse un video en donde aparece atacando una estación de TransMilenio.

A propósito de esto, Epa Colombia reveló un poco de información sobre cómo va su proceso judicial: “yo no había podido salir del país, este año cumplo mi condena. Recuerde que a mi no me colocaron una manilla, pero yo no podía hacer muchas cosas, amiga. Igual, yo estoy en la Corte Suprema, pero todo va a salir muy bien porque yo he obrado muy bien”.