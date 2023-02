‘Epa Colombia’ mostró la cola de su novia Karol Samantha y ella se dejó sin problema

‘Epa Colombia’ siempre ha sido una persona muy extrovertida y sin pena alguna para mostrar algo en sus redes sociales, pues ha mostrado más de la cuenta en más de una ocasión. Ahora parece que su novia Karol está aprendiendo de dicha personalidad, pues no le dio pena cuando la empresaria le grabó su cola.

Las dos mujeres han sabido superar cualquier cantidad de comentarios en redes sociales, debido a que usuarios parecen que no están muy de acuerdo con su accionar. Ha pasado más de un año y ‘Epa Colombia’ cada vez más demuestra que lo suyo no se trata de un capricho más, pues no ha confirmado que ya viven juntos, pero constantemente se le ven en su Penthouse.

‘Epa Colombia’ mostró la cola de su novia Karol Samantha

En medio de sus historias, la empresaria compartió un video en donde parecían estar jugando con pistolas de aire en Paintball. Como la mayoría sabe, estos juegos pueden ser peligrosos porque tienen demasiada presión, por lo tanto, pueden generar heridas o moretones al rededor del cuerpo.

Parece que fue lo que pasó, pues ‘Epa Colombia’ empezó a grabar a Karol cuando estaba acostada y de espaldas, así que aprovechó para bajarle el pantalón y mostrar el gran moretón que tenía en su cola. Obviamente, se le vio su ropa interior, pero Karol Samantha no se inmutó en si quiera voltear a mirar lo que su novia estaba haciendo.

A pesar de que una cola no tiene nada de raro, usuarios se sorprendieron con la tranquilidad con la que Karol se dejó grabar su cola, mostrando su ropa interior y ‘Epa’ por otro lado, no le importó que millones de sus seguidores vieran algo que debería ser privado.

