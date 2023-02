‘Epa Colombia’ cumple su condena este año y reveló qué es lo primero que hará

‘Epa Colombia’ ha estado preocupando a sus seguidores últimamente por su actitud en redes sociales, debido a que salió en un video con gafas negras y bastante deprimida. Al parecer no estaba pasando por el mejor momento, pero una de las cosas que la animan, es que este 2023 cumple su condena con TransMilenio.

Hace algunos años, el nombre de Daneidy es uno de los más escuchados y odiados. El video se volvió viral en todas las redes sociales y el gobierno colombiano tomó las medidas necesarias como castigo contra ella.

Fueron los peores meses para ella, tanto económicamente, como social, pues la mayoría de usuarios en internet tenían muchas cosas para hablar de ella y lo terrible que era para la sociedad.

Ese fue un renacer para ‘Epa’, pues fue cuando decidió crear su empresa y tener el imperio que hoy en día tiene.

Ya han pasado varios años y ‘Epa’ decidió revelar en sus redes sociales cómo ha tomado la noticia de su condena y qué hará ahora que tiene la posibilidad de retomar su vida y sus planes:

“Como yo no había podido salir del país, ya este año cumplo mi condena. Recuerden que a mi no me colocaran la manilla, pero yo no podía hacer muchas cosas. Yo estoy en la corte suprema, pero todo va a salir muy bien porque yo he obrado muy bien y me gustaría que alguien me ayudara a salir del país, que me dijera, ‘oiga, estas son las cosas que hay que hacer, estos son los papeles’, pero muchos me dicen que me van a ayudar y resultan es robándome” fueron las palabras de la empresaria.

Algunos comentan en redes sociales que ya no le creen nada, ya que consideran que siempre se hace la víctima.