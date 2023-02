‘Epa Colombia’ envía mensaje a Yina Calderón ¿Habrá reconciliación?

Fue durante la dinámica de preguntas y respuestas que la empresaria Daneidy Barrera, quien es mejor conocida como ‘Epa Colombia’ habló sobre la DJ Yina Calderón, y es que una de los cuestionamientos de la comunidad digital le dijo que se parecía ya a ella.

Ante esto ‘Epa Colombia’ no dudó en reírse con su forma característica de ser y responder con algunas de las ocasiones en las que la DJ la ha mencionado para recuperar su amistad, y lo ha hecho estando ebria.

“Amiga no seas tan abusiva, Yina no es tan fea, Yin no es tan fea marci… porqué le dices eso. ¡Ay Yinis! ¡Yinitiris! Yina en sano juicio me trata mal, y se se borracha dice ‘En no la Epa es la única que me cae bien. La Epa esa muchacha ha sufrido’” — 'Epa Colombia'

El día que Yina Calderón borracha se confesó

Es de recordar que en septiembre del 2022 la DJ Yina Calderón en medio de varias copas de más y bien subidas a la cabeza confesó lo que todos no se imaginaban y es que desea poder retomar su cercanía con ‘Epa Colombia’.

“Parce yo me he puesto a pensar, aquí con los traguitos en la cabeza, que yo debería hasta hacer las paces con la Epa, todo es un muy duro cierto y yo entiendo que nosotras nos lo merecemos” — Yina Calderón

Sin embargo, esto no quedó allí, pues sobre los videos —que publicó en su red social Instagram y que fueron recopilados por una cuenta dedicada a la farándula colombiana— dejó suspendidos en la parte inferior de la pantalla dos mensajes bastantes claros, que muchos ven como una disculpa pública con cada persona que ha ofendido a través del tiempo.

“Yo siento que a veces juzgo mucho y no me doy cuenta que yo cometo errores. Las puertas están abiertas para Epa y para los que algún día ofendí. Estamos para crecer juntos. A veces me meto mucho en lo que no me importa y tienen ustedes razón muchachos, estamos en un medio muy difícil, vamos a ayudarnos los unos a los otros”.

Recientemente lo volvió a hacer

Durante una entrevista para Tropicana Yina Calderón volvió a hablar sobre su rivalidad con otros influencers precisó que su rencor con el creador de contenido ‘La Liendra’ se debe a que una vez comiendo con él una joven le tomó una fotografía a escondidas, y este se levantó de la mesa le quitó el teléfono y le borró la foto. Y que en el caso de Yeferson Cossio es porque ella no está de acuerdo en que las obras de caridad que hagan los influencers se publiquen.

“Yo le prometí a mi familia como tal dejar el conflicto con los influencers este año y enfocarme en mis cosas. Pero de una manera respetuosa yo no la doy con ninguno, o sea ni siquiera es solamente con ella, yo no la doy con Cossio, yo no la doy con Valdiri, o sí la del problema soy yo, pero entre todos la que menos mal me cae es Epa” — Yina Calderón

Precisó que el conflicto con ‘Epa Colombia’ inició cuando su hermana sacó una empresa de keratinas, y esta pensó que era de ella. Agregó que a pesar de eso eran amigas antes, pero que los cambios de opiniones de ‘Epa Colombia’ la alejaron.