Grisales defendió a los “hombres maravillosos” y ‘frenó’ a López en debate por el Metro

En las últimas horas, han generado controversia las declaraciones realizadas por la alcaldesa de Bogotá Claudia López en respuesta a Germán Navas Talero, un abogado, político y periodista colombiano, quien propuso una colecta para comprar un silenciador y callar a la mandataria. Ante sus declaraciones, Claudia aseguró que ese resultaba ser el sueño de todo misógino y machista.

Sin embargo, sus declaraciones no terminaron allí, pues Claudia, agregó: “Qué a las mujeres nos amenacen con el manido, ‘me hace caso o le quito la plata’ y nos callemos por sumisas por temor. Olvídense ese tiempo ya pasó”. Asimismo, la alcaldesa enfatizó que es hora de un cambio y que las mujeres deben ser libres y autónomas, sin dejar de lado el proyecto del metro en Bogotá.

Las declaraciones de ambos personajes pusieron a debatir a los internautas en las redes sociales e incluso la ‘Diva Colombiana’ Amparo Grisales se pronunció al respecto. A través de su cuenta de Twitter la reconocida actriz aseguró que Claudia López debería tomarse un respiro, es decir, calmarse ante la airada respuesta que dio a Navas, teniendo en cuneta que es la alcaldesa de la capital y sus palabras tienen eco en varios ciudadanos.

Seguidamente, Grisales aseguró: “Qué tiene que ver un marido con el metro?”, teniendo en cuenta las mencionadas palabras de Claudia. Además, la actriz aseguró que no entiende por qué la alcaldesa sigue resaltando el feminismo y otros conceptos erróneos en medio de su discurso.

Por otro lado, aprovechó la ocasión para resaltar que los hombres son maravillosos y que no resulta correcto encasillar a toda la población, pues la gran mayoría no son machistas ni misóginos y enfatizó que sus declaraciones se dan sencillamente, porque varios ciudadanos no le dan la razón a Claudia.

Como era de esperarse los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperando, en donde indicaron que pedirle calma a la alcaldesa resulta ser más que imposible, ya que en varias de sus apariciones luego exaltarse en medio de las entrevistas. Por otro lado, hubo quienes tampoco estuvieron de acuerdo con las palabras de Amparo y le pidieron tener claras las definiciones entre “manido y marido”.