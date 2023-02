Amparo Grisales mostró sus vacaciones en Miami, pero quien se robó el show fue la pareja de Catalina Gómez

Amparo Grisales es una reconocida actriz, a quien se la visto siendo uno de los jurados del concurso de canto ‘Yo me llamo’ durante varias temporadas. Además, de su participación en la película ‘El paseo 6′. Sin dejar de lado, uno de sus más importantes proyectos como lo es poder ayudar a los animales que se encuentran en estado de vulnerabilidad y están en búsqueda de un hogar.

Aunque la actriz no suele ser muy activa en cada una de sus apariciones da de qué hablar en sus redes sociales. Desde hace varios meses no se tenía claro en qué andaba Amparo, pues solo se dejó ver en la promoción de la nueva temporada de ‘Yo me llamo’ y fue allí en donde decidió al parecer, darse un respiro del mundo digital.

Hace pocos días reapareció en su cuenta de Instagram, en donde relató que se encontraba disfrutando de unos días de descanso en Miami. Esto, con el fin de aprovechar los pocos días libres que tiene antes de iniciar las grabaciones del reconocido programa de canto. En medio de estas dejó ver que no andaba sola sino, por el contrario, muy bien acompañada.

Además de la serie de imágenes compartidas agregó: “Encuentros cercanos, momentos hermosos y encuentros deliciosos”. Asimismo, aprovechó el momento para agradecer a quienes la han acompañado y le han demostrado su cariño, dejando ver que son amistades de años y que se siguen manteniendo sin importar las circunstancias.

Como era de esperarse los comentarios sobre su publicación no se hicieron esperan, en donde no pasaron desapercibido que en la tercera foto aparece Juan Esteban Sampedro, quien es el esposo de Catalina Gómez y también, el director de entretenimiento en el reconocido medio. Fueron varios los que se preguntaron que tipo de situación tenían ambos, pues se dejaron ver muy cercanos.

En medio de esto, uno de los fieles seguidores de Amparo, indicó que desde hace varios años son amigos entrañables, que aprovechan coincidir en el mismo lugar para verse y adelantar las distintas situaciones que han vivido. Y es que sus fans tampoco dudaron en referirse a la belleza de Amparo a pesar de los años que tiene, sin dejar de lado, que esperan verla en las noches colombianas lo más pronto posible.