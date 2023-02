Mujer fue brutalmente golpeada por su vecino al pedirle que no sacara la basura a deshoras

Los hechos de intolerancia e inseguridad en varios lugares del país se han convertido en la mayor preocupación por parte de los ciudadanos, quienes tampoco se sienten seguros en sus zonas de residencia. El más reciente hecho de intolerancia se presentó hace pocas horas en la capital en donde una joven resultó fuertemente golpeada por quien sería su vecino.

De acuerdo con las primeras versiones, el hecho se habría presentado en la localidad de San Cristóbal. La joven le habría pedido a su vecino que no sacara la basura, teniendo en cuenta que hace ya varios minutos el camión recolector había pasado Ante el hecho, el hombre le propino varios golpes en su rostro, hasta dejarla inconsciente.

La joven aseguró a ‘Citytv’ que en su barrio uno de los mayores problemas resulta ser el tema de las basuras, debido a que la gente no tiene consciencia sobre que el respeto que debe tener el espacio público y también, la proliferación de distintos animales a causa de estas. Seguidamente, la mujer aseguró: “Yo le pedí que no hiciera eso, que no sea cochina, por favor devuelva la basura a su casa”. La respuesta del hombre fue casi inmediata en donde relató que le gritó varias palabras obscenas e incluso la discriminó por su sexualidad.

De acuerdo con sus declaraciones esta fue la primera agresión que se presentó. Minutos más tarde, mientras que la mujer se disponía a dirigirse a su Universidad, el hombre procede a golpearla en la cara, ante la escena de agresión no logró defenderse y el sujeto sigue golpeándola en repetidas ocasiones hasta la deja inconsciente.

El vecino de la joven luego de haberla golpeado se va del lugar, ella recupera la consciencia intentando detenerlo para que responda por los actos de violencia ocasiones en su contra. La afectada resaltó que su vecino en medio se va corriendo, encontrándose con otro hombre quien tiene en su poder un cuchillo el cual le facilita rápidamente, siendo suministrado con el fin de apuñalar a la joven y no lograr ser capturado.

Ante los gritos de la mujer y el miedo que le produjo esta situación, encontró refugio en una tienda para posteriormente, huir hacia el Caí más cercano para que las autoridades pudieran atrapar al hombre. Por ahora, la mujer pide a las autoridades que reconozcan al hombre y logré ser judicializado lo más pronto posible.