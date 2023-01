Rob Suárez lanza canción y pretende cambiar la música con su pop regional

Rob siempre supo que lo suyo era la música. Desde que era pequeño se dio cuenta de que sus juguetes preferidos, eran lo que emitían sonidos extraños, “mi abuelita cuenta que yo lo primero que me aprendí, fue el himno nacional. Entonces que me paraba en la mitad del carro y cantaba ahí. Me pareció chévere como tocar guitarra porque a las niñas les parecía chévere”

En su carrera de compositor en los últimos dos años, Rob, ha podido trabajar con más de 20 artistas, algunos de ellos son Mati Gómez (La Industria Inc), Misael Gutiérrez (Warner México), Fanny Lu, Alejo González, San Alejo, Cabas, Cauty, Adso Alejandro, Abdiel, Matt Hunter, Claudia Brant, Cáceres, Pablo Preciado, y grandes sellos disco-gráficos como Rich Music (Sech, Dalex, Pao Pao), entre otros.

Inició estudiando en la Javeriana, “estuve un rato en la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana, ahí estudié en el énfasis de canto jazz, que es una locura, pues es un poco ajeno a los géneros que hago hoy en día, pero, pues, también me formó un montón. Luego tuve la oportunidad de irme para Estados Unidos a empezar a grabar mis primeras canciones y así se ha venido desarrollando este proceso que ha sido muy lindo”

El pop regional es un concepto nuevo, teniendo en cuenta que es un género que se vive, sobre todo, en México. Carín León es uno de los grandes representantes del género, y la verdad es que en dicho país se vive dicha música de manera distinta.

A pesar de que en Colombia está la música popular, quiso coger un género que ama, por lo que transmite y combinarlo con sonidos colombianos:

“Yo empecé con el urbano cantando, digamos que todavía hago urbano porque soy compositor y escribo todavía reguetón y es otro de mis amores, pero pasó una cosa muy chistosa y es que yo, desde chiquito, siempre he tenido un amor eterno por la música ranchera, porque cantar esa música es espectacular. Yo siento que las historias transmiten un montón, la verdad cantar esa música le hace sentir a uno, al cuerpo, algo especial.”

“A partir de ese gusto empecé como compositor a escribir rolas para los artistas que a mí me gustaban en México y en ese proceso me fui dando cuenta que aunque a mí me gustaba mucho el reggaetón, cantar y escribir historias y estar en este género me hacía sentir como artista súper pleno, entonces tomé la decisión de lanzarme al ruedo de hacer un nuevo género, que es este pop regional que me inventé, que agrupa los géneros del regional mexicano porque, no sé si sabes, pero el regional tiene mariachi, banda, norteño, cumbia, tiene un montón de cosas. Yo lo que estoy tratando de hacer es agrupar esos géneros que aquí en Colombia”

Además de cantar, Rob ha tenido la oportunidad de componerle a artistas como Fanny Lu, una de las cantantes más grandes de Colombia:

“La vida del compositor también es todo un proceso, digamos que al principio era, pues, esto siempre ha sido mi terapia en verdad, yo me siento triste y voy a escribir, me siento feliz y voy a escribir, me siento enamorado y ahí es donde estoy, entonces ha hecho parte de mi vida. Había sido mi compañero, pero digamos que el proceso para llegar a esos artistas ha sido simplemente darle y darle y darle escribir todos los días, tener como un portafolio para poder mostrar y de a poquito me han ido saliendo oportunidades muy lindas, como por ejemplo, que Fanny Lu”.

“Ella me grabó una canción, pero he trabajado con disqueras inmensas como Rich Music ,en Miami, como La Industria, como Sony, Warner, Universal y es muy emocionante ver cómo las composiciones de uno le dan vida a otros artistas, eso es muy lindo, pero es un proceso de mucho trabajo”

En Colombia existen grandes artistas y compositores que le han dado vida a canciones que se vuelven icónicas y virales en el momento:

“Tengo varias que me gustan mucho, mucho, mucho. Te digo dos de una vez, de reggaetón, específicamente, que me gusta mucho, me gusta como escribe Sech, porque tiene como una manera de decir las cosas súper directas, pero por ejemplo frases como ‘ella no quiere la corona en la cabeza, ya la quieren en el vaso’, eso se me hace genial, por ejemplo. Hay una canción que me encanta de un artista que se llama Joss Favela, de México, que se llama ‘Claro y Obvio’ y es la manera más bonita de decir, sarcásticamente, como ‘vete pal’ carajo’, me hubiera encantado escribirla”

Su más reciente lanzamiento es bien curioso. La canción fue compuesta por él, pero la idea nació de sus seguidores. Les pidió que le escribieran historias en sus redes sociales, así que a partir de eso, empezó a crear la historia de la canción y así nació ‘Te Veo Afuera’, que cuenta con un video excepcional, una iluminación increíble, y lo mejor de todo es que muchos de sus seguidores lo han acogido con la mejor actitud.

Para el 2023, Rob viene manifestando un gran año musical, incluso soñando con la posibilidad de tener en sus producciones a los artistas que más admira, “tengo tres colaboraciones gigantes que quiero hacer con la música regional. La primera es Carín León, el segundo es Joss Favela y la tercera colaboración que me encantaría hacer sería hacer un regional, pero con Camilo, dos colombianos haciendo regional”