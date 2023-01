María Cecilia Botero reveló una triste noticia respecto a su carrera actoral

Muchos de los famosos actores de años se han pronunciado respecto al trabajo de actuar a cierta edad. Hace poco, Alberto Saavedra confesó en una entrevista que no estaba siendo fácil trabajar, pues no había papeles para su edad, lo que lo preocupaba para años posteriores, ya que no contaba con la misma salud de antes.

María Cecilia Botero estuvo en entrevista hace poco en ‘Día a Día’, hablando, al lado de su hermana, de los nuevos proyectos que tenía en mente. Sin embargo, hoy dejó a sus seguidores con la boca abierta con la posibilidad de que no volviera a la televisión nacional nunca más.

María Cecilia Botero estaría pensando en retirarse de la televisión colombiana

En una entrevista para el programa de ‘Lo Sé Todo’, la actriz confesó que llevaba más de 50 años al frente de las cámaras, por ende, pensaba que no era porque quisiera retirarse, pero empezaba a pensar que ya iba siendo tiempo de ir pensando en la posibilidad, pues estaba cansada de trabajar

“No es que me quiera ir ya, pero siento que ya va siendo hora. Llevo 50 años ‘camellando’ y de verdad uno se cansa” afirmó la actriz.

En las redes sociales tomaron la noticia con mucha tristeza, pues María Cecilia ha sido protagonista de grandes producciones y se ha convertido en lo mejor de lo mejor de la historia de entretenimiento de Colombia.

“Ya es justo y necesario que descanse y se dedique a otras cosas” afirmaron en redes sociales. Sin duda, una gran perdida para la televisión, pero una ganancia en el ámbito al que quiera dedicarse después.