¡Qué chimba SOG!, el productor paisa se posiciona como uno de los más importantes del país

La frase se ha vuelto famosa a nivel nacional e internacional, gracias a todas las canciones que se han posicionado como número uno, en las listas más importantes de la música latina. Una vez más, Colombia demostrando que tiene con qué.

Santiago Orrego Gallego, es el cerebro musical detrás de varios temas de Blessd, Ryan Castro, Yelsid, Totoy El Frío, Natan & Shander, entre otros. Ha demostrado, con su estilo, que logra marcar una pauta importante en la industria musical y que llegó para quedarse.

Pero su trabajo no viene de hace uno o dos años, ¿se acuerda de ‘Tu Cuerpo Me Llama’?, canción de Reykon por allá en el 2011 de la cual SOG también hizo parte y que marcó el inicio de una gran carrera:

“Desde que lanzamos la canción al lado de Reykon y los Mortal Kombat o sea, imagínate hace cuánto tiempo, ¿sí? Eso fue en el 2011, había salido del colegio, no sabía que iba a ser de mi vida, quería estudiar porque mi familia obviamente quería que estudiara algo, pero yo quería música y música, y a la par que iba a la universidad estaba yendo al estudio en el que hicimos esta canción, entonces ese fue el momento que más me marcó. Un compañero en la universidad me dice, ‘Hey, en la radio está sonando una canción que al final dice SOG, ¿ese sos vos?’, y un día que estaba en la clase, me ponen los audífonos y me dicen: ‘escucha, escucha la canción’, me dio mucha felicidad y dije que no me va a rendir, que iba a seguir trabajando”

Lea también: ‘Epa Colombia’ le vuelve a dejar claro a Diana Celis que no quiere nada con ella

“Mira, han pasado 10 años, 11 años con momentos difíciles, con momentos en los que con nuestra música no pasaba nada, lanzamos canciones y quizás no tenían el impacto que queríamos, pero nunca he tenido ganas de rendirme. Eso sí, noches de tristeza, que decía ‘Dios mío, ¿cuándo me va a pegar un temita, cuando me va a pegar?’, pero nunca me rendí, ¿sabes?, no es como que dijera ‘voy a tirar la toalla’, no nunca”

Al igual que Santiago, hay miles de artistas, tanto cantantes como productores que le apuestan al éxito y tanta demanda puede ser el bajón de más de uno, teniendo en cuenta que para llegar lejos, hay que tener algún diferencial

“En el tren de Nueva York hay un saxofonista un monstruo, en la calle Medellín hay un señor tocando guitarra, salen cada viernes como 30.000 canciones, entonces imagínate lo difícil que es sobresalir en medio de tanta competencia. Pero creo que ser auténtico y ser real, que tu música sea real, que cuando hables en las canciones seas tú, no que hables de cosas que no has vivido. Por ejemplo, que yo diga que tenga 50 carros o una mansión de 10 mil millones, pero obviamente no. Entonces, cuando la gente se identificó con que somos muchachos de barrio y que estamos saliendo adelante, enganchó. Eso es lo que expresamos en las canciones y esa superación también. Siempre ser reales, no hablar de cosas que no tenemos y que no hemos vivido, sino hacer música genuina y auténtica y creo que eso es lo que nos ha traído hasta aquí”

Lea también: Pirry decidió sorprender a su mamá y por poco le causa un paro cardíaco

Canciones como ‘Lejanía’, han sido número uno en las emisoras nacionales, entre muchas de las que ha tenido SOG:

“Me gusta mucho ‘Monastery’ es una canción muy especial. La canción la hicimos en muy corto tiempo, íbamos para una entrevista y la hicimos así como a las carreras. Ya teníamos obviamente la letra, porque el intro era la parte de ‘Poblado’ que no salió de Ryan Castro, entonces como que un día nos metimos al estudio y dije, ‘vamos a grabar ‘el bajando por palmas de camino hacia el poblado’ y empecé a tocar el piano. Yo le digo ‘llamar a los extraterrestres, porque yo empiezo a tocar el piano y a buscar sonidos, hasta que hay uno que me atrapa y ahí me quedo. Empecé a tocar el piano y salió este éxito”

“Un día por allá viajando, no me acuerdo en qué ciudad, en una carretera súper oscura, en un bus viajando con Ryan cuando apenas estamos empezando, me dice él ‘se nos montó el Ferxo, escucha lo que mandó’, había mandado su verso, eso no sería muy emocionados, así decíamos ‘va a ser un palo, va a ser un palo’. Por eso, amo ‘Monastery’”

Lea también: Carolina Soto le celebró el cumpleaños a su hijo Valentino por lo más alto

“‘Lejanía’, esa canción también es muy especial para mí, porque tengo una relación en la distancia, siempre he tenido una relación en la distancia, entonces, lo que te decía, hacer una canción real. Un día le dije a Ryan y a Blessd, ‘necesito que hagamos una canción para un amor que tengo en la distancia, que no me deja vivir’, la hicimos y mira, fue la canción que nos cambió la vida. Tengo claro que la música que es real, es con la que la gente se dentifica, es un sentimiento real. Creo que esas dos han sido canciones muy especiales, obvio todos los temas son como hijos para uno, pero esos dos pueden ser los más representativos”

Bizarrap, productor argentino que ahora mismo ha sido tendencia en todo el mundo por su canción con Shakira, pero en general por sus sesiones musicales, también ha sido una gran inspiración para Santiago:

“Mira que yo apenas en el 2022 empecé con mis propios shows como productor y tuve la oportunidad de abrir el concierto de Daddy Yankee en Bogotá que fue para 30.000 personas. Imagínate, tres días, como 30.000 personas cada día, por tres días, imagínate la sensación que uno tiene al escuchar todas esas personas cantando mi música. No sé, creo que me moría de la felicidad escuchando más de 30.000 personas”

Lea también: Hassam dejó emotivo mensaje sobre lo que le enseñó el cáncer y su divorcio

“El Estéreo Picnic, obviamente, en Lollapalooza. Bizarrap, por ejemplo, es una gran inspiración para mí y él ha estado en todos estos escenarios y supuestas en escena, su equipo de trabajo, la producción de su show me inspira mucho, me inspira mucho. Tainy también, creo que nada me haría más feliz, que tocar en todos estos festivales. Donde Diosito nos lleve, ahí vamos a estar”

Además de eso, para cerrar el 2022, SOG lo volvió a hacer y para navidad, su canción con Ryan Castro ‘La Garrafa’ fue la más escuchada en las listas de reproducción:

“Es una canción que nos transporta a esas fiestas típicas de 24 y 31 de diciembre, con las cuales crecimos en Medellín, y en general en todo Colombia. Cuando nos juntamos en el estudio con Ryan, no dejamos de reír, ya que la letra acude a ese doble sentido que usan en las canciones decembrinas, y decidimos lanzarla como un regalo al público que nos ha escuchado y apoyado tanto durante este 2022. Además, es una oportunidad gigante para que el mundo conozca la música que bailamos en Colombia en todos los diciembres”