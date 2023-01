Pirry decidió sorprender a su mamá y por poco le causa un paro cardíaco

Pirry ya no se ve tan comúnmente en la televisión colombiana, pero si por sus redes sociales, en donde, aparte de mantener atentos a sus seguidores en una que otra cosa privada de su vida, comparte contenido interesante de los lugares a los que va. Ahora que ha vuelto a Colombia, decidió darle una pequeña sorpresa a su mamá, pero por poco termina mal.

Muchos siguen desde años y años al periodista, que no solamente ha sonado por sus grandes informes y hasta las polémicas políticas que ha tenido, sino también porque en una oportunidad su miembro se vio comprometido en una foto, cosa que aún sigue dando de que hablar porque su personalidad jocosa da para eso.

Esos detalles de su personalidad lo han llevado a viajar por muchos lados y conocer culturas, pero también lo ha mantenido, por mucho tiempo, fuera de casa, perdiéndose, por ejemplo, el cumpleaños de su propia mamá.

Pirry decidió sorprender a su mamá y por poco le causa un paro al corazón

Sin embargo, hizo todo lo posible para llegar y estar con ella, “mi mamá estaba de cumpleaños ayer y yo no podía venir, pero me vine hoy de sorpresa”. En el video quedó grabado cómo entró a la casa de la forma más silenciosa, subió al segundo piso y grito “sorpresa” pero no muy alto, precisamente para no asustarla.

A pesar de hacerlo con mucha calma, la mujer sentada al frente de su mamá se levantó muy rápido para ver quien había llegado, mientras la mamá del periodista solo se quejaba suavemente, asustada, mientras se cogía el pecho.

Inmediatamente, Pirry se acercó y afirmó “casi la mato del susto”, abrazándola, mientras la mamá lloraba y le decía “mijito lindo, la mejor sorpresa”

El momento se volvió viral en redes sociales y fue tan nostálgico, que muchos recordaron a su madre y no pudieron evitar llorar con la reacción de la mujer.