Una de las cosas malas de la fama, es que nada se puede guardar nada para lo privado, todo se sabe y todo le interesa a los seguidores. Es bonito tener el apoyo de todos cuando se trata de una buena noticia, pero definitivamente, su divorcio fue una situación que lo llevó a estar en el blanco de las críticas.

Hay divorcios de divorcios, cuando hay hijos de por medio, las parejas tratan de llevar el proceso de la mejor manera, para evitar que los hijos salgan afectados y ellos mismos también. Pero este divorcio, el de Hassam y su ex, no fue nada fácil, ya que cada uno salió hablando de dicho evento, con abogado de por medio, tratando de atacar al otro y, como dicen por ahí, ‘sacando los trapitos al sol’.

Hassam dejó emotivo mensaje sobre lo que le enseñó el cáncer y su divorcio

Sin embargo, parece que los meses viendo la situación desde otra perspectiva, lo han ayudado a entender y analizar todo lo que ha pasado en su vida:

“Cuando perdí todo el cabello por las quimios y el trasplante de médula, sentí que iba a ser la última batalla. Después falleció mi mamá, perdí a una de mis mascotas. Me quedé sin trabajo, llegó la pandemia. Luego me divorcié de la única mujer con la que he convivido. La mamá de mis dos hijas. Han sido años bastante difíciles. Y a pesar de que la gente opina, desconociendo las circunstancias, la comedia me ha permitido sobrellevar todo esto” empezó a decir el comediante.

“No era la última batalla, era el inicio de la peor etapa de mi vida. Si no es con humor, o con sonrisas que enfrentamos las adversidades, no se pueden superar las crisis. He recibido comentarios terribles, burlas, mis hijas han sido insultadas, y aun así seguimos aquí. Porque el cáncer me enseñó que la única cura es la actitud, la fe”

Muchos comentaron el post enviándole mucha fuerza, pues ahora se nota que ahora mismo está pasando por un momento de reflexión e introspección profunda.