“Lo que falta es disciplina”: critican a Maleja Restrepo por “apoyar” una mala conducta de sus hijas

Maleja Restrepo protagonizó una polémica en las redes sociales después de que subiera un video en su cuenta de Instagram en donde aparentemente “apoyaba” de manera sumisa una mala conducta de sus hijas, Magdalena y Guadalupe. Esto fue suficiente para que varios internautas criticaran el trabajo que está haciendo al criar a las pequeñas.

La presentadora se encuentra sola con sus dos hijas, ya que su pareja, Tatán Mejía, actualmente se encuentra en las grabaciones de ‘La isla de los famosos’, un nuevo reality show en donde está figurando como anfitrión. Y tal parece que será un trabajo que lo mantendrá alejado de su familia por varias semanas.

Sin embargo, todo indica que Maleja Restrepo no tiene problema en quedarse en casa a cuidar a sus dos hijas mientras el motociclista está trabajando. Pero según la opinión de algunos usuarios de Instagram, la colombiana no está haciendo un buen trabajo con algunos aspectos, de acuerdo con un reciente video que publicó en su perfil.

En el clip en cuestión se puede ver a la colombiana mientras sostiene una sartén con un huevo frito en ella. En el video también se puede leer: “esta mañana cuando a una de mis hijas le hice huevo frito pero ella quería revuelto”. Pero lo que realmente resalta es que se puede escuchar un llanto desconsolado en el fondo, que muchos usuarios de la plataforma digital interpretaron como una actitud malcriada.

Esto se puede leer a través de algunos mensajes en la sección de comentarios en los que varios usuarios manifiestan que no es la mejor actitud que puede tomar una niña frente a este capricho, criticando también lo permisiva que es Maleja frente a este tipo de berrinches.

“Por eso hoy hay jóvenes de cristal. Lo correcto es la disciplina”, “Lo que falta es disciplina en esa casa” y “Yo no dejo que mi hijo me haga eso, se lo come y punto”, son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Maleja Restrepo aclaró la situación

Tal parece que la mamá de las niñas está al tanto de los mensajes que recibe, ya que a propósito de varias críticas que ha recibido por su reciente clip en Instagram salió a aclarar la situación, comentando que quien llora en el video no es ninguna de sus hijas, sino un audio que descargó.

“Es un audio. No es que sea Macarena o Guadalupe llorando de esa manera”, aclaró Maleja Restrepo. “No es que hagan ese berrinche, pero suele suceder”.