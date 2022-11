¿Esta de acuerdo con el 50/50?: a la barbie colombiana le da vergüenza y critica a Tatan Mejía

‘La barbie colombiana’ se ha vuelto famosa por la cantidad de operaciones que se ha realizado a lo largo de su vida, pues el cambio ha sido tan impactante, que muchos aseguran que es una mujer completamente distinta. Ahora, luego de que se ha considerado una mujer completamente mantenida, aseguró que los hombres deberían gastar todo.

Es normal que las mujeres colombianas se acostumbren a esperara lo que los hombres les quieran dar. Si es cierto que las relaciones han cambiado completamente, sobre todo con los gastos, pues parejas como Maleja y Tatán, se han destacado por ir con los gastos a la mitad, pues consideran que así debería ser siempre.

Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con ello, pues consideran que el hombre es quien debería pagar toda la cuenta, pero muchas de las relaciones de la actualidad, han sido equivalentes con le hecho de todos tienen los recursos necesarios para poder pagar lo suyo.

Pero ‘la barbie colombiana’, se ha vuelto, de nuevo viral, porque ha compartido un video de Maleja Restrepo y Tatán afirmando:

“Se ofendieron tanto con el video de Tatán y Maleja los hombres, las mujeres me respaldan. Pagar la mitad de todo con un mediocre que no le da ni la cabeza ni su bolsillo para mantener a una mujer de verdad, nos quedamos cortas, nos quedamos solas y ganamos mucho más. A las mujeres nos toca muy duro, nos toca hacer de todo, como para aceptar ese 50/50. Las barbie jamás acepten algo tan terrorífico. No se me da la gana, yo no acepto eso en mi vida”

Muchos comentarios se escucharon del tema “Pues es que esa mentalidad la tienen solo las mujeres que se levantan manes por plata, pero una mujer que trabaja igual al hombre y sabe como les toco de duro conseguirla... sabe que el 50/50 no es imponer si no tener empatía”