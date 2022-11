¿Por bajo presupuesto?: Tatán Mejia y su familia enfermos en grabaciones de famoso reality

Tatán Mejia y Maleja Restrepo se han convertido en algunos de los creadores de contenido más famosos en plataformas digitales. Esto no solo por su unión desde hace más de trece años, sino también por cada una de las ocurrencias que tiene la pareja en compañía de sus dos hijas, Macarena y Guadalupe.

Desde hace algunos días volvieron a estar de nuevo juntos, luego de que Tatán fuera elegido como uno de los presentadores del reality de RCN ‘La isla de los famosos’ y por ende, estar disponible para amplias jornadas de grabación en República Dominicana.

Sin embargo, todo no fue dicha para la familia, pues de acuerdo a las historias de Instagram de la presentadora, han sido complicados con respecto a su salir. Maleja aseguró que el primero en enfermarse fue Tatán, esto con problemas estomacales, vómitos y decaimiento.

Luego, el turno fue para la hija mayor de la pareja, Guadalupe, quien comenzó a presentar los mismos síntomas que su papá. Y por último, fue Macarena, la menor de la familia. Los tres con el mismo virus tuvieron que descansar por algunos momentos en la habitación del hotel, pero no se han recuperado del todo, pues según ellos, es algo que va y viene.

Aunque en principio indicaron que se trababa de un virus y les pidieron a sus seguidores cuidarse. Esto tendría otro tras fondo de por medio. En la más recientes declaraciones de Restrepo aseguró que esto se trata de la comida que están recibiendo en el hospedaje, ya que no son los únicos quienes han estado en la misma situación.

Y es que la prueba clara ha sido que Maleja no ha tenido estos síntomas, pues ha preferido comer ensaladas desde su llegada. Asimismo, en medio de risas y tratando de dejar en claro la situación, los creadores de contenido piensan que la comida que les ofrecen estaría de días anteriores y por ende, el malestar que se presenta en sus cuerpos.

Debido a los días que llevan con este virus, Maleja aseguró que Tatán ha perdido algunos kilos, ya que no ha sido fácil trabajar teniendo en cuenta que no está en su 100%. Maleja finalizó sus declaraciones, agregando que incluso ha optado por salir a hacer mercado, pues no quiere seguir arriesgando la salud de su familia, sin dejar de lado, que ha tenido que pagar en dólares.