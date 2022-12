¿Sin dinero? ‘La Liendra’ explicó por qué se fue de Catar antes de la final del Mundial

‘La Liendra’ ya le puso fin a su travesía por Catar, luego de disfrutar de varios partidos de la Copa Mundial de la FIFA. Sin embargo, varios de sus seguidores quedaron impresionados de que terminara su viaje antes de que culminara el torneo, en especial considerando que su ídolo, Cristiano Ronaldo, aún seguía en la disputa por el título.

El influencer estuvo anunciando desde hace varias semanas lo ansioso que se sentía de poder vivir la experiencia de un evento deportivo de gran magnitud como el que se está llevando a cabo en Catar, mostrándole a sus seguidores muchos de los preparativos, permisos y parte del dinero que gastaría.

Es por eso que algunos fanáticos se asombraron de que estaría viendo el resto de los partidos desde su casa, con un ambiente más tranquilo, anunciado que la motivación de esta decisión es pasar algunas fechas importantes junto a su familia.

“Si me quedo, me perdería el día de las velitas con mi familia, fechas muy importantes. Mi mamá acaba de ir al doctor, y pues siento que debería estar con ella. No está enferma ni nada, pero tiene que empezar un proceso de alimentación en el que la quiero acompañar, y siento que son fechas muy familiares”, confesó La Liendra.

El colombiano también aprovechó la oportunidad para comentarle a sus seguidores que más allá de los partidos de fútbol, desde su perspectiva, Catar no tiene mucho que ofrecerle para entretenerse: “Catar tampoco tiene mucho qué hacer, no tiene nada qué hacer cuando no hay partidos”.

Finalmente, La Liendra también comentó que habían otros factores que lo llevaron a tomar rumbo a su país natal, entre ellos el horario que lo tiene desprogramado al ser completamente diferente al de Colombia, el hecho de que no puede grabar videos tal y como a él le gustaría, y por supuesto, que ya no es “tan rentable” económicamente hablando.