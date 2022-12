¿Está enamorado de Cristiano Ronaldo? ‘La Liendra’ le dedicó hasta una canción

El creador de contenido ‘La Liendra’ sigue disfrutando de su estadía en Qatar al igual que otras estrellas del espectáculo colombiano que decidieron viajar para estar presentes en la Copa del Mundo 2022.

A Mauricio se le ha visto hacer de todo en las calles de Qatar incluso, fue criticado días atrás en un mercado mientras anunciaba por medio de sus historias en la red social Instagram que quería comprar una burka para traérsela a su novia Dani Duke quien estuvo de cumpleaños hace unos días.

Pero su euforia en el estadio se trasladó a uno de los sitios más emblemáticos de ese país desde donde mostró y se atrevió hasta cantar el tema que le compuso a su ídolo Cristiano Ronaldo.

“Qué estamos en el mundial y yo no me las creo, los que hablaban de mí aquí yo no los veo, me vine a apoyar al Bicho, yo no copeo haciendo contenido a toditos los goleo, mo nombre es Mauricio. Me conocen como ‘La Liendra’ creador de contenido, no sé si tú me entiendes a punto de videos estoy conociendo el mundo, esto parece un sueño, pero profundo me cansé de ver al Bicho por TV, me vine para el mundial con mi pana Danibet”, canta ‘La Liendra’ en primera instancia.

Seguidamente continuó con el tema sin dejar de lado que él sí está en Qatar mientras que otros no. Asimismo, anunció que se regresa a Colombia porque quiere pasar el Día de Velitas con su familia y acompañar a su madre debido a que tiene que empezar un tratamiento.

“‘La Liendra’ en Qatar quién lo iba a creer, creo que soy una planta porque no paro de crecer. Viajamos pa’ ver jugar al Bicho, estoy claro y cumplo mis caprichos. Es verdad que hay más jugadores, pero CR 7 es mi favorito. A los que me critican ustedes se me callan, yo ando en el mundial y ustedes en su casa, y a los que me apoyan y siempre están conmigo prometo grabarles de lunes a domingo, me despido hoy juega el mejor, y yo soy tan de buenas que hoy marca un gol, mi competencia no la veo, gané por doble U. Voy a ver al bicho Suu”.

Indicó que para el próximo martes cuando vuelva a jugar Portugal y su ídolo Cristiano Ronaldo hará un evento especial desde su casa en la que invitará a algunos para disfrutar el partido.