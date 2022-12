Por todo lo alto: Paola Jara chicaneó su decoración navideña en su lujosa casa en Bucaramanga

Paola Jara es una reconocida cantante de música popular, quien gracias a su talento ha logrado llegar no solo a escenarios nacionales sino también internacionales juntos a su actual esposo Jessi Uribe. Ahora, la paisa se encuentra llevando a cabo una nueva faceta, esta vez como emprendedora con su línea de ropa deportiva, la cual ya cuenta con un espacio para ventas en Miami.

Aunque no suele estar mucho en su hogar, hace pocas horas, la cantante compartió con sus seguidores, de como decidió decorar en esta época navideña. Lo que causó sorpresa es que esta fue en su lujosa vivienda, la cual, al parecer, adquirió en compañía de Jessi Uribe en Bucaramanga. Tomando por sorpresa a sus fans, quienes creyeron que esta estaría en su casa en Medellín y su ciudad natal.

Jara compartió un clip en donde se aprecia la sala de la vivienda y dejar ver que no escatimó en gastos cuando se trata de la época navideña, al parecer una de las favoritas para la artista. Seguidamente, se observa grandes peluches color blanco, los cuales están acompañados de varios árboles de navidad de gran altura, también de color blanco y con varios detalles en ellos. Sin dejar de lado, que cada uno puede girar.

Asimismo, los osos de peluches son sostenidos por cajas color blanco acoplados y organizados de tal manera que se logre seguir una secuencia en su hogar. Sin embargo, sus seguidores no pasaron por alto, la decoración navideña que debe tener en su casa en Medellín, pues cuando se trata de esta época, Jara suele emocionarse con cada uno de los elementos.

Asimismo, se dejó ver preparando buñuelos y natilla para quienes se encontraban en su casa, quienes resultaron ser algunos de los hijos y sobrinos de su pareja, Jessi Uribe.

Si bien, se ha visto envuelta en varias polémicas por algunas de sus teloneras, la cantante decidió referirse al tema indicando: “Yo soy una persona muy justa y me duelen mucho las injusticias, cuando hablan mal de ti, aunque intentes hacerte la fuerte, te duele, sobre todo cuando hablan cosas que no son ciertas. Me he llenado de coraje y fortaleza, no soy moneda de oro para gustarle a todas las personas”.