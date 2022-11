“No soy moneda de oro”: Paola Jara no se quedó callada y respondió a quienes la acusan de ‘mala persona’

Paola Jara es una reconocida cantante de música popular, quien gracias a su talento ha logrado llegar no solo a escenarios nacionales sino también internacionales juntos a su esposo Jessi Uribe. Sin embargo, la paisa ha estado en el ojo del huracán a causa de dos telenoras, quienes la acusan de una mala actitud durante su presentación.

Los días posteriores a las declaraciones de las mujeres, tanto Paola como su equipo de trabajo prefirieron guardar silencio con respecto al tema. Sin embargo, el pasado viernes 25 de noviembre la artista se encontraba promocionando oficialmente su emprendimiento en la capital en donde nos pasó desapercibido el tema.

Le puede gustar: “Aguantarnos todo el bullying”: Marbelle habla de las críticas que recibe por tener una pareja 16 años menor

El medio encargado de revelar dicha información fue ‘Infobae’. La intérprete de ‘Mala mujer’ de manera tranquila y emocionada por esta nueva faceta que busca llevar a cabo, aseguró: “Yo soy una persona muy justa y me duelen mucho las injusticias, cuando hablan mal de ti, aunque intentes hacerte la fuerte, te duele, sobre todo cuando hablan cosas que no son ciertas. Me he llenado de coraje y fortaleza, no soy moneda de oro para gustarle a todas las personas”.

Asimismo, Jara indicó que el mundo de las redes sociales está expuesto para muchas cosas y cada persona debe ser responsable tanto de sus palabras como del contenido que suele compartir en ellas. “Yo estoy tranquila, tengo mi corazón y consciencia tranquila, en Chile fue un concierto maravilloso y quedo muy tranquila con lo que pasó esa noche. Tengo mi corazón en paz porque nada de lo que dicen, ni nada de lo que han hablado pasó así. Toca ser fuerte y aguantar”.

También puede leer: “Doble moral”: critican a Yeferson Cossio por una broma pesada que le hizo a Cintia Cossio

¿Qué dice Luisa Chara en este caso?

Paola desató toda una polémica debido a un concierto que tuvo en Chile, a donde se presentó como telonera Luisa Chara, quien denunció que el equipo de Jara le apagó las luces y el sonido mientras ella aún se encontraba en su show. “Ya iba por mi tercera canción y a la mitad de la canción me di cuenta de que me apagaron la música, las luces, o sea me pararon el show y de repente empezó a llegar todo el staff de Paola Jara y me empezaron como a decir ‘Permiso, que va a venir Paola Jara, quítese’”.