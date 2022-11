“No dije nada de eso”: Sofía Petro se fue en contra de Semana por supuesta situación de violencia

Sofía Petro es una de las jóvenes más reconocidas en el país, sus principales apariciones se dieron durante las pasadas elecciones presidenciales, en donde no solo fue parte vital de la campaña de su papá, Gustavo Petro. Si no que también, dando sus propias declaraciones a partir de varias entrevistas y a través de sus redes sociales, en donde recibió algunas críticas y apoyo debido a la situación que tuvo que atravesar.

Aunque la joven decidió tomarse un tiempo de las redes sociales, esto no ha sido impedimento para que siga con aquellas causas que se han convertido en su pasión, en especial, el feminismo y la defensa de las mujeres ante las diferentes violencias que se presentan. Sin embargo, en esta oportunidad fue todo lo contrario, pues, rectificó una nota realizada por la revista Semana acerca del supuesto episodio de violencia del que fue víctima.

El medio publicó una nota, titulada: “Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro reveló que fue víctima de violencia de género, ¿qué pasó? A través de su cuenta de Twitter, la joven hizo un retweet de la noticia y agregó: “Hablaba de una experiencia compartida que entendemos casi todas —por no decir todas— las mujeres. No podrían contar”que me pasó” porque no dije nada de eso. La violencia de género, aunque intensidades diferentes, la vivimos todas las mujeres. Eso es lo que pasa.

De acuerdo con las declaraciones de Sofía, Semana habría malinterpretado la situación, pues hace pocas semanas, la hija mayor de la primera dama y el Presidente, en Twitter, relató que fue durante mucho tiempo le costó identificar la violencia de género, ya que esta, estaba muy normalizada. Además, que actuaría de forma diferente si se le hubieran enseñado.

Finalizó sus palabras enviando un abrazo de apoyo a aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Así como también, indicó que estas deberían ser enseñadas en colegios y universidades.

A pesar de asegurar que esto no fue lo que le pasó, como lo quiso hacer ver el medio, la nota aún sigue publicada en el portal web. Además, recibió varios mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, en donde se fueron en contra de la revista por publicar este tipo de cosas, pues indican que esta no es la primera vez en que sucede.