¿Mala niñera? Greeicy le reclama a Lina Tejeiro por enseñarle un mal hábito a su hijo

Greeicy le mostró a sus seguidores que su amiga Lina Tejeiro puede que no sea la mejor niñera de todas, ya que le enseñó un mal habito a su hijo, Kai, que posiblemente le pueda traer consecuencias en un futuro cercano, en especial a la hora de alimentarlo y llevarlo a la cama.

Durante las últimas semanas, el par se ha visto muy unido ya que la actriz ha estado acompañando a su amiga en su tour junto a Mike Bahía, no solo ayudando a la pareja con el bebé cuando están ocupados, sino también disfrutando de sus conciertos y de lo que ofrecen los países en su paso por Latinoamérica.

Pero tal parece que Greeicy tiene un problema en relación a cómo Lina Tejeiro está cuidando a su niño, reclamándole que durante los ratos que pasa con él terminó enseñándole una canción en la que emite unos curiosos sonidos que podrían perjudicar su sueño, e incluso su alimentación.

“Ella aquí vino y me enamoró a mi hijo, mi hijo me lo enamoró, me lo tiene embejucado y me la va a dejar tirado, me le va a romper el corazón y yo cuando le vaya a dar la teta dizque: ‘[sonidos con el paladar y la lengua]’. Porque ella le enseñó esa canción, y ahora mi niño mañana por toda la casa. Eso es verdad”, dijo la cantante entre risas.

Lina Tejeiro se siente secuestrada por Greeicy

Si bien la actriz disfruta pasar buenos momentos con la pareja y su hijo, tal parece que tiene algunos compromisos que no pueden esperar mucho tiempo, por lo que ya está agendando un viaje de negocios. Sin embargo, Greeicy se opone a que su amiga los deje abandonados en plena gira, alegando que su hijo la extrañará mucho.

“Yo me tengo que ir para mi casa, y Yeliana me está convenciendo de que no me vaya”, dijo Lina Tejeiro entre risas. “No puedo con esta manipulación, necesito ayuda. Vengan por mí, me tienen secuestrada”.