“Prefiero una amiga que me quiera y no un amor que engañe”: la dura respuesta de Lina Tejeiro en Twitter

Tiempo atrás uno de los seguidores de Lina Tejeiro dijo que ella en Twitter era una persona y que en Instagram era otra, y es que las continuas frases publicadas por la artista dejan mucho que pensar.

Ya que, si bien la mayoría de ellas antes eran dedicatorias al que era su nuevo amor, el cantante Juan Duque, tras su rompimiento ahora el destinatario es otro, y se trata de su mejor amiga.

Es así como recientemente ha escrito un mensaje dedicado a ella y con una frase que encantó a todos. “Larga a vida a las mejores amigas, a las amistades genuinas, a las hermanas del alma”.

Larga a vida a las mejores amigas, a las amistades genuinas, a las hermanas del alma. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) November 27, 2022

De inmediato el tuit se llenó de reacciones de parte de los miembros de su comunidad digital que no dudaron en avalar lo dicho por ella y contaron sus experiencias con sus amigas, al punto de hasta publicar algunas fotos junto a ellas en diversos lugares o etiquetarlas.

Pero más tarde llegó una respuesta entre tantas que despertó a la modelo para dar una respuesta que es una clara indirecta sobre su más reciente situación sentimental en la que arremetió, sin decir nombres, a los hombres que le han metido.

“Sí mija porque larga vida a los amores hmmm” le respondió una de las seguidoras a lo que Lina Tejeiro no dejó de contestar de inmediato con la dura frase “Prefiero una amiga que me quiera y no un amor que me engañe”.

Prefiero una amiga que me quiera y no un amor que me engañe. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) November 27, 2022

Obviamente esto dio pie a que otros se sumaran a lo anunciado por la actriz Lina Tejeiro y se sumaron a sus palabras haciendo referencia indirecta al cantante Juan Duque “Je je je je y eso disque estaba enamorado como seria si no lo estuviera falsedad de falsedades”.