¿Lina Tejeiro ya no tiene ropa?: Greeicy Rendón tuvo que prestarle su vestido

Lina Tejeiro y Greeicy Rendón han sido amigas desde hace muchos años, cuando las dos se cruzaron en un set de grabación. A partir de allí se volvieron inseparables, incluso cuando no vivían en la misma ciudad.

Ahora que aprovechan unos cuantos momentos para verse y viajar a cada ciudad, no dudaron un segundo en ir juntas al concierto de Bad Bunny. Pero eso no fue lo que llamó la atención, sino que Lina fue con uno de los vestidos de Greeicy Rendón.

Todos saben que a Lina Tejeiro no le va mal económicamente, pues tiene muchos lujos, casas, carro y una vida llena de comodidades, pues fue a Medellín a presenciar el concierto de Bad Bunny al lado de Greeicy y llegó a Bogotá para repetirlo al lado de sus amigos de Ñam.

Sin embargo, el vestido que se llevó al concierto en Bogotá no era de ella, sino de Greeicy Rendón, ¿que pasó ahí?, lo cierto es que no se trataba de que la actriz no tuviera plata para ir a comprárselo ella, pero siendo mejores amigas, es normal que se presten ropa, sobre todo cuando las dos cuentan con un cuerpo tan lindo y utilizan la misma talla.

“No empiecen con que se le ve más lindo a la una que a la otra, Maduren” “La amistad antes todo. ¡Se vale! Divinas” “¿Y cuál es el problema?, ¿Quién no tiene una mejor amiga o prima con la que haya intercambiado outfits? Puuuesss una tormenta en un vaso de agua” fueron algunos comentarios en redes sociales.

Conociendo la amistad que tienen las dos famosas, no sería sorpresa darse cuenta que no es la primera vez que comparten ropa entre ellas.