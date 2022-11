¿El más solicitado? Jhonny Rivera denuncia que varios artistas lo acosan en su finca

Jhonny Rivera ha presentado una amplia carrera en el mundo de la música durante los últimos años, es por eso que varios artistas han estado acudiendo a su finca para invitarlo a colaborar con ellos en diferentes producciones. Sin embargo, el cantante dejó ver que esto puede representar una molestia para ellos.

El colombiano suele estar muy activo en sus redes sociales, interactuando con muchos de sus seguidores a través de diversas dinámicas de preguntas y respuestas, además de compartir varios detalles de su vida, desde el enfoque profesional hasta escenas más cotidianas.

Y si bien Jhonny Rivera se ha mostrado muy abierto a compartir con sus fanáticos, en una reciente historia de Instagram contó que está ocurriendo un evento recurrente en su finca, y es que varios artistas llegan a buscarlo con la esperanza de poder proponerle una colaboración musical que pueda darle un impulso a sus carreras, en especial a aquellos que van empezando en este tipo de negocio.

“Siguen llegando artistas a la finca para pedirme que grabe con ellos. Esta semana fue un muchacho desde Villavicencio en moto hasta la finca, yo no estaba. Le dijeron que yo estaba en Neiva, arrancó para Neiva y lo atendí en el hotel, y bueno, lo invité al concierto”, relató el hombre.

Seguidamente, invitó a sus seguidores, incluidos los artistas, a que desistieran de ir a su finca para este tipo de propuestas, en especial cuando se trata de viajes tan largos, ya que en muchas ocasiones él no está en ese lugar.

“Quiero pedir que, por favor, no lo hagan más porque yo ya me fui de la finca con la misma intención de que la finca, pues, se había vuelto un sitio público y no era la idea”, reveló Jhonny Rivera.

También informó que recientemente otro artista viajó para agendar un trato con él, pero no pudo concretar nada porque el cantante no se encontraba en el lugar. Además, aclaró que sus colaboraciones no dependen de lo lejos que viaje el artista la persona, sino de otros factores como la disquera y la canción en cuestión.