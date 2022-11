¿No es rentable?: El negocio de Jhonny Rivera fuera de la música que lo tiene orgullo pero, preocupado

Jhonny Rivera es un conocido cantante de música popular, quien se ha ganado el cariño de todos sus fans no solo por sus canciones, sino también, por su carisma y sencillez tanto fuera como dentro de los escenarios. Y es que el artista ha buscado incursionar en las redes sociales, compartiendo con sus seguidores cada una de las actividades que suele llevar a cabo durante el día.

En esta ocasión, Jhonny se encuentra en medio de una gira en busca de llevar su música a distintos lugares del mundo. Luego de su llegada y mientras se encontraba en su camioneta detrás de un bus municipal, le contó a sus seguidores que tenía otros negocios fuera de la música, los cuales lo emocionaban y tenían contento desde hace varios meses.

Le puede gustar: “Lo que no entiendo son los insultos”: Santiago Cruz se cansó de las críticas y salió a defenderse

El pereirano aseguró que se trata del mismo bus que mostró en su video. El artista indicó que si bien, no quería sonar presumido, desde hace algunos minutos estaba detrás de ella, pues quería compartir esa dicha con sus seguidores. “Yo decía: yo siempre soñaba con tener un negocio, que yo estuviera otra cosa y el negocio estuviera rondado solo. Lástima que ese es perversamente malo hoy día, ¿No?

El transporte público se volvió muy malo, pero cuando la compré, cuando invertí en ese transporte, pues era rentable, ya no, pero bueno, les quería contar eso, me dio como orgullo y satisfacción”.

También puede leer: Andrea Valdiri mostró que hace con Felipe Saruma a las 3 de la mañana

Además, Rivera agregó que con sus amigos suele ser muy cercano y comparte cada uno de sus logros y por supuesto, cada derrota, pues de eso se trata una amistad de apoyarse y dar fuerza en los difíciles momentos. Creando una relación con las redes sociales, pues considera que sus seguidores se han convertido en sus mejores amigos.

“Eso son para mí ustedes, como mis amigos, mis parceros. Entonces no me lo tomen a mal, también les acepto que me regañen, porque un amigo cuando uno se está equivocando también le dicen a uno, hey, cuidado con eso”, finalizó sus declaraciones el artista.