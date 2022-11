Jhonny Rivera revela qué es lo único que lo pondría de mal genio

El cantante Jhonny Rivera es conocido por tener un corazón bastante lindo y una afinidad por los animales y las personas que necesitan ayuda. De hecho, muchos lo alagan por su humildad, pues hasta gallinas le han regalado y él las ha aceptado con todo el gusto del mundo.

Fue durante la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram en la que el intérprete de ‘Me Tragaba Tus Mentiras’ Jhonny Rivera respondió a una de las interrogantes que le expusieron parte de sus miembros en la comunidad digital.

Es así como alguien le dijo que, si había algo que lo ponga de mal humor, ya que como es bien sabido, al intérprete por lo general se le ve sonriente por su característica personalidad de alegre.

Ante esto no dejó de contestar de manera asertiva y abriendo su corazón, demostrando la sensibilidad que tiene en su interior, con unas frases que conmovieron a todos, ya que más de uno se sintió identificado con él.

“A ver que me ponga de mal genio a mí, ver una injusticia, por ejemplo, alguien que le pegue a un perrito o que le peguen a un niño, que le peguen a alguien que es más frágil, eso me descompone”. — Jhonny Rivera

El amor de Jhonny Rivera por los animales

En el mes de agosto, Jhonny dio detalles de la operación que necesitaba Valentino, afirmando que era más de seis y que eran de alto riesgo, lo que muchos entendieron que estaba pidiendo ayuda económica para hacerlo.

“Me tiene muy incómodo este ataque tan berraco. La gente insultándome que, porque yo estoy pidiendo plata para operar el caballo, ¿En qué momento he pedido plata para operarlo?, Yo no he pedido nada, yo eso lo haré con recursos propios. Lo que yo dije es que, qué bueno que entidades se vinculen para la recuperación, porque esto es muy costoso, cada día cobran y tiene que estar dos meses hospitalizado”, aclaró el cantante en ese entonces.

Ahora ha contado un nuevo avance sobre la recuperación de Valentino asegurando que continúa enfermo pues se le infectó la herida, y que están haciendo todo lo humanamente posible por ayudarlo a recuperarse.