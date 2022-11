“Me pasa todos los años”: Carmen Villalobos reveló el penoso problema al que se enfrenta cada Navidad

Carmen Villalobos reveló que es una gran fanática de la Navidad y todo lo que tiene que ver con esta famosa festividad. Sin embargo, dejó ver que a veces se deja llevar por la alegría del momento y descuida un detalle importante en su vida, lo que termina en un penoso problema para ella cada año.

Hace pocos días, la actriz estuvo de vacaciones disfrutando de la playa, el sol y la arena, pero sin perder contacto con sus seguidores, quienes la han estado elogiando últimamente por el éxito que ha tenido ‘Hasta que la plata nos separe’ en Netflix durante las últimas semanas.

Pero ahora que ha terminado con su periodo de descanso, tal parece que está preparada para entrar en modo navideño como muchas personas. Sin embargo, esto le recordó un pequeño detalle que le complica un poco las fiestas cada año.

“Yo amo la Navidad y cuando llega esta época me encanta ser como la protagonista de todo: encargarme de la preparación, de los regalos, de la cena, de todo. Y siento que dejo mi autocuidado para el final porque me gusta consentir a los demás, entonces el tiempo que me dedico a mí es muy poquito. Me pasa todo el tiempo”, confesó Carmen Villalobos a través de sus historias de Instagram.

Seguidamente, contó que a pesar de que suele sucederle todos los años, para esta ocasión intentará dedicarse algo tiempo de cuidado, dejándole saber a sus seguidores que dentro de poco podrán ver un cambio en su cabello.

“¿Se acuerdan que hace rato les vengo diciendo que ya es hora de hacer un cambio en este pelito? Yo creo que llegó el momento, así que prepárense para el cambio”, dijo Carmen Villalobos. También invitó a sus fanáticas a cuidarse y a consentirse durante las fiestas decembrinas: “autocuidarnos nos hace sentir bien y felices. Así que a consentirnos, niñas”.