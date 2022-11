Carmen Villalobos cuenta el secreto del maquillaje en sus ojos ¿Son mágicos?

Carmen Villalobos puede cambiar un look de día a noche Foto: Instagram @cvillaloboss

Un buen maquillaje es sin duda alguna la mejor carta de presentación para una mujer y eso lo sabe bien la bella Carmen Villalobos quien frente y detrás de una cámara siempre se ha mostrado más que impecable.

Recientemente ha posteado en su cuenta de la red social Instagram lo que significa para ella el delinear sus ojos a la perfección y en especial lo que consigue al saberlo hacer, pues puede hacerla ver de manera distinta en cada ocasión.

“¿Saben por qué amo maquillar mis ojos? Porque me permite cambiar un look de día a noche, explorar colores y estilos. ¡Las invito a que enmarquemos nuestra mirada para que nos haga ver deslumbrantes... además que estoy feliz porque cada vez me sale mejor la línea de gato 😍😍 ¡Amoooo!”, escribió Carmen Villalobos al pie de publicación con un seriado de imágenes.

¿Quieres lucir una mirada como la de Carmen Villalobos?

El mejor lienzo siempre será el rostro, y para verse con una mirada distinta para todos hay una infinidad de tendencias en las redes, como tutoriales de maquillaje en TikTok para lucir radiante.

Lo primero que debe hacer es aplicar el corrector debajo del arco de la ceja. Seguidamente en el extremo del ojo, luego una ligera sombra de ojos marrón mezclada con corrector.

Esa mezcla debe llevarla hacia afuera y aplicar más corrector en el área exterior de cada ojo, con una brocha hacia arriba. El toque final es con rímel solo en sus pestañas superiores.

Si quiere lucir de forma distinta solo aplique una sombra base de color beige en los párpados. Sigue con sombras marrones y aplique una en tono tierra sobre ambos párpados. Luego vaya subiendo progresivamente hasta la cuenca para darle forma.

Delinear la parte superior de las pestañas le dará mayor tamaño a la mirada. Por lo que debe trazar una fina línea a ras de las pestañas superiores con un delineador negro y dejar un rabillo. Una pequeña cantidad de iluminador en las esquinas internas de los ojos no está de más, ya que con esto se abrirá la mirada y darle mayor luminosidad.