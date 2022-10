¿Qué dice? La sentida carta que le dedicó Julio Sánchez Cristo a Carmen Villalobos

Carmen Villalobos es una reconocida actriz colombiana, quien ha hecho parte de innumerables producciones, entre ellas y las más destacas se encuentran: ‘Sin senos si hay paraíso’, ‘Made in Cartagena’ y ‘Hasta que la plata nos separe’. Sin dejar de lado, que la barranquillera en los últimos meses ha sido parte, como presentadora, de ‘Top Chef Vip’, reality de cocina.

Aunque no ha sido confirmado este nuevo romance, otro hombre que si le dedicó con una carta los sentimientos que tiene hacia ella, fue, el periodista de la WRadio, Julio Sánchez Cristo, en medio de la emisión de su programa en las mañanas.

En principio, el periodista aseguró que estas declaraciones se trataban de un oyente, quien a través de correo electrónico le había hecho llegar la carta dedicada a Carmen Villalobos. Sin embargo, en medio de risas y reproches, sus compañeros de set no creyeron en sus palabras, indicando que, claramente, se trataba de él, quien, por fin, decidió expresar su amor por la famosa actriz.

El conductor del programa, aseguró: “Me declaro públicamente enamorado de Carmen Villalobos. Qué papel el que está haciendo de la doctora Maldonado, qué novela más buena. Ella es la mujer perfecta, que todo hombre quisiera tener en su vida. Qué locura de actuación”.

Pero, sus declaraciones no terminaron allí, pues, Julio, enfatizó: “Si me puede conceder una ‘Solución W, algún día que la entrevisten, díganle que estoy locamente enamorado de ella. Atentamente, el ingeniero Pérez”.

Al finalizar sus declaraciones, uno de sus colegas, aseguró en medio de algunas risas: “No, ese es usted. Dizque Ingeniero Pérez… Se le ruega no enviarse correos electrónicos a usted mismo declarándole su amor a Carmen Villalobos”.

Otras de las panelistas, decidió no quedarse atrás y agregó, en tono de burla, que tuviera dignidad, pues, no pudo pensar otra profesión más para ser descubierto que la de un ingeniero. Además, que por si solo reveló que el mensaje se trataba de él. Como era de esperarse, las risas no pudieron faltar entre los panelistas y Julio Sánchez Cristo debido a la situación. Ante los comentarios de sus colegas, el periodista tomó la decisión de no dar mayores declaraciones y buscar seguir con la programación habitual.