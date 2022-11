“Préstame esa tabla”: Aida Victoria Merlano reveló que sufrió bullying en la escuela

Aida Victoria Merlano confesó que no siempre gozó de los atributos que tiene actualmente y que tanto elogian en las redes sociales. De hecho, dejó ver que durante su etapa escolar sufrió bullying debido a que su figura lucía muy diferente a como es actualmente.

La influencer no solo deslumbra a sus seguidores por su físico, sino que también suele entretenerlos con diversos videos cómicos, además de mostrar su día a día en sus historias, incluyendo algunos toques de humor a su rutina.

Puede leer: ¡Se descontroló! Aida Victoria Merlano y WestCOL revelaron lo que les gusta hacer en la cama

Pero en esta ocasión la creadora de contenido decidió unir su faceta cómica con una vieja experiencia, mostrando lo mucho que ha cambiado desde que le hacía bullying en la escuela hasta la actualidad, revelando que le ponían muchos apodos.

“Tengo que mostrar algo porque en el colegio yo sufrí, sufrí mucho. A mí me decían dizque: ‘préstate esa tabla ahí para picar pescado’. El c**o mío. Me decían: ‘¿tú ahí qué tienes? Nada’”, confesó Aida Victoria Merlano.

“Pero los tiempos cambiaron y el que ríe de último le crece el jopo, mira. Nena eso parece una mesita de noche, móntame aquí como un florero, una cuestión, te lo sostengo”, dijo entre risas la colombiana mientras mostraba sus glúteos en una historia de Instagram.

Lea también: WestCOL, novio de Aida Victoria Merlano, aclara que no es narco como lo señalan

Para darle más impacto a su historia con el bullying, Aida Victoria Merlano mostró una foto en la aparece con tan solo 16 años, dejando ver la gran diferencia de su cuerpo a esa edad en comparación con su figura actual.

También publicó un video en donde se burla de aquellas personas con las que estuvo involucrada y nunca la presumieron, pero que ahora con una buena figura la buscan de vuelta. En el clip, la modelo invitaba a los antiguos pretendientes a recapacitar, mientras los espantaba con su característico sentido del humor.