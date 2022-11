WestCOL, novio de Aida Victoria Merlano, aclara que no es narco como lo señalan

La nueva pareja de Aida Victoria Merlano, el criticado WestCOL ha salido al paso para aclarar a sus seguidores y en especial a sus detractores que su fama y ganancias monetarias no se desprenden de ningún trabajo ilícito como lo han señalado.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram es como el creador de contenido ha contestado todo lo referente al caso, precisando que ha trabajado desde los 16 años.

“No nada que ver, imaginen que ya me están diciendo que yo y que lavo plata, parce nada que ver, mucha gente como que ‘WestCOL salió de la nada’, ‘WestCOL pegó de la nada’ y no parce yo llevo haciendo streaming muchos años. Puede que ahorita sí mucha gente me este conociendo gracias a TikTok, porque en TikTok suben muchas polémicas, cualquier cosa que yo digo se viraliza allí”, dijo en primera instancia.

Agrego que mucha gente lo está conociendo y piensa que salió de la nada, pero antes de que hiciera TikTok ya estaba haciendo streaming. En los videos, que fueron recopilados por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano, agregó de manera jocosa que no es ningún narco.

“Entonces, no es una vida de narco, lo que pasa es que trabajo desde hace muchos años, y bueno sí tengo una vida de narco ¡Mentiraaaa!” — WestCOL

Seguidamente fue cuestionado sobre cómo hace para ser una persona exitosa, aunque reciba las críticas a diario de parte de sus detractores a lo que contestó que no se considera una persona exitosa,

“Estamos camellando pa’ eso, falta bastante, si Dios quiere en un futuro llegamos a hacer planes, eso depende es de como veas el éxito. En cuanto a los haters, creo que son muy necesarios, es más, yo creo que es lo más necesario para alcanzar el éxito. Cuando tú tienes haters, esos son los que más te dan interacción porque siempre están comentando con rabia, eso te genera interacción, algoritmo, y te hace crecer un montón, hay gente que vive de haters”.

Finalmente aconsejó a los detractores a que si no les gusta el contenido de alguien que lo mejor que pueden hacer es dejar de comentarles, porque lejos de perjudicarlos lo que están haciendo es revirtiendo eso y darle crecimiento no solo digital, sino monetario.