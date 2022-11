“Una niña de 15″: Lina Tejeiro es atacada en las redes con su propia frase viral sobre el “rímel”

Lina Tejeiro puso una nueva palabra clave en tendencia al referirse a su exnovio Juan Duque como un rímel. Y si bien la analogía de la actriz fue buen recibida por muchas personas, ahora es ella quien está siendo víctima de su propia idea ya que varios internautas la están atacando en las redes sociales, usando sus palabras en su contra.

Recientemente, la joven publicó un mensaje en donde contaba la historia de un rímel que le llamó la atención, y a pesar que al principio le funcionó, con el tiempo notó que no era de calidad y lo botó. A propósito de este texto, muchos de sus seguidores interpretaron que el cuento se trataba de su relación con el cantante y rápidamente se hizo viral el término para referirse a los hombres.

Muchas chicas empezaron a utilizar el “rímel” como palabra clave para referirse a alguna expareja o a un hombre que le haya afectado la vida en el pasado, logrando que este término se hiciera muy popular en las redes sociales. Sin embargo, Lina Tejeiro también fue víctima de esta misma analogía.

A través de sus publicaciones, la actriz ha recibido varios comentarios negativos de los internautas que en vez de simpatizar con su caso como la mayoría, terminaron por cuestionar su juicio y sus recientes decisiones en lo que respecta a sus parejas.

“Eso del rímel con todo respeto me parece algo de un niña de 15 y eso, si tienes que decir algo díselo a él”, “Me da chiste que hables de rímel que no pintan y resulta que todos sabemos que tienes un rímel que pintan a todas menos a ti” y “10 años con el mismo rímel viejo y seco… y echándole la culpa a los demás porque no funcionan” son algunos de los comentarios que ha recibido Lina Tejeiro en sus publicaciones.

A propósito de la historia que contó la actriz en su cuenta de Twitter, Juan Duque también decidió sumarse a la tendencia y seguirle el juego a su ex, cambiando su nombre en la red social por el de “Rímel Albeiro” por unas horas. Esto trajo comentarios mixtos, ya que algunos pensaron que fue una manera inteligente de abordar la situación, mientras que otros enfatizaron que se trataba de una acción inmadura.