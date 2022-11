“No me conformo, lo boté”: Lina Tejeiro reaparece en redes y habría mandado pulla a Juan Duque

Lina Tejeiro es una reconocida actriz colombiana quien ha estado presente en varias exitosas producciones, entre ellas: ‘La ley del corazón’, ‘Padres e hijos’, ‘Venganza’ y actualmente se encuentra haciendo parte de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’. Esta noticia se da en medio de su ruptura con el cantante de reggaetón Juan Duque y su desaparición por algunas semanas en redes sociales.

Pues, a la actriz se le ha visto ausente del mundo digital cuado solía compartir diariamente sus rutinas. Por su parte, el cantante en repetidas ocasiones se ha referido al tema, enfatizando que esta llegó a su fin por distanciamientos y no por infidelidad, como muchos seguidores lo asumieron.

Le puede gustar: ¿Primero con Marbelle ahora con Santiago Cruz? Esto es lo que piden televidentes de ‘La Descarga’

Lina, a través de su cuenta de Twitter, indicó: “Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encanto. Lo usé y me dejo las pestañas lindas. Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía, traté de darle tiempo, pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo bote”.

Rápidamente, los comentarios no solo por su regreso a las redes sociales, sino también por sus declaraciones no se hicieron esperar, pero uno en especial llamó la atención de la actriz, que incluso le respondió. El usuario aseguró en el Tweet: “Neni, pero tú cambias cada rato de rímel, no será más bien que la defectuosa eres tú”.

También puede leer: “Hay muchas mentiras”: Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, sobre la condena al conductor

Minutos más tarde, Tejeiro no se quedó callada y aseguró: “Hablo la que lleva 8 años con el mismo rímel que ya ni le pinta y se conforma con cualquier cosa”. Ante su contundente respuesta, las risas y los comentarios de apoyo hacia la actriz no se han hecho esperar, pues, enfatizan que no se debe estar en un sitio donde no se siente cómoda y mucho menos si el sentimiento no es recíproco.

Asimismo, no pasaron por alto, que este es un claro mensaje para su expareja Juan Duque, teniendo en cuenta que el hombre fue quien salió a revelar por varias plataformas su separación de la actriz y ella ha preferido guardar silencio con respecto al tema.