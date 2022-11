Esto dijo José Luis Carrascal sobre el nuevo tema de Yina Calderón

Yina Calderón volvió a generar polémica en las redes sociales por lanzar un nuevo tema inspirado en el famoso vallenato de José Luis Carrascal, ‘Como duele el frío’, no solo por la interpretación tan inusual, sino por videoclip oficial. Y a propósito de esto, el cantante original se pronunció públicamente en las redes sociales.

El pasado jueves, la DJ decidió compartir con todos sus seguidores y suscriptores un nuevo videoclip en el que ha estado trabajando en las últimas semanas, en donde se muestra ella junto a sus hermanas interpretando esta reconocida canción mientras se pasea por la zona de tolerancia en Bogotá. Rápidamente, el video empezó a recolectar varios comentarios negativos.

Sin embargo, José Luis Carrascal decidió pronunciarse al respecto al igual que muchos internautas, solo que a diferencias de muchos de ellos lo hizo de una manera más neutral, pero sin dejar de expresar un leve descontento por la versión que Yina Calderón decidió estrenar hace menos de una semana. Esto con la intención de calmar el ambiente después de todos los mensajes de rechazo que ha recibido el clip.

“La canción ‘Como duele el frío’ no es de mi autoría, solo soy el intérprete original de la misma y por tanto no soy yo quien puede autorizar o rechazar que otras personas la graben, pues ese derecho es exclusivo de su autor”, escribió el cantante en un comunicado en sus historias de Instagram.

José Luis Carrascal dejó ver que a pesar de no poder tomar ningún tipo de acción a favor o en contra del tema de Yina Calderón, no está del todo de acuerdo en relación a cómo decidió abordarlo ella. “Respeto el trabajo de los demás intérpretes, aún cuando no comparta su forma de transmitir sus ideas al público”, reseñó.

Finalmente, decidió extenderle un agradecimiento a su comunidad de fanáticos en las redes sociales que lo han apoyado a través de su trayectoria en el mundo de la música, saludando también a todos aquellos que se tomaron el tiempo de hacerle llegar sus inquietudes en relación al nuevo tema de la influencer.