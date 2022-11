¿Indirecta a ‘La Segura’? El mensaje de Yina Calderón a los influencers colombianos

La controversia continúa ante la disputa de hace unas horas entre la creadora de contenido Nathalia Segura Mena, mejor conocida como ‘La Segura’ y la empresaria Laura Estrada, pues muchos han manifestado estar a favor y otros en contra.

Puede leer: Yina Calderón reveló que los biopolímeros la están afectando de nuevo

Y una de las que parece estar en contra es la DJ Yina Calderón quien por medio de sus historias en la red social Instagram envió un contundente mensaje en el que precisa quien es famoso en realidad y a quien hay que agradecerle estar en la posición en la que se está.

“🤔 🤔 ‘Famosos’ Puff 🤭 famoso El Papa, famosa Shakira, famosa Karol G, famoso J. Balvin, famosa Rihanna, famosa Beyonce, famoso Justin Bieber… ¿Nosotros? Nosotros somos unos aparecidos que en ocasiones olvidamos de dónde venimos y a quien le debemos todo y ese todo se llama ‘Público’. Ojalá y todos entendiéramos lo mismo. Debemos soñar, no levitar”, dejo ver en sus historias de Instagram.

¿Qué pasó entre ‘La Segura’ y la empresaria?

El equipo de abogados de ‘La Segura’ pedía a la empresa 10 millones de pesos colombianos por haber puesto una historia con un Reels de ella. La empresaria Laura Estrada, representante de la reconocida casa de modas, les contó a sus seguidores lo que le pasó.

Según Estrada sus piezas eran usadas por ‘La Segura’ en uno de sus videos, por lo que decidió compartirlo por medio de la cuenta de Instagram de la marca, sin embargo, más tarde recibió una notificación legal de parte del equipo de la influencer.

“Un reconocida influencer compró mi marca y la usó en sus videos, yo repostee uno de esos videos desde mi marca. Hoy le llegó un correo de una firma de abogados que la representa a ella. Donde me decían que estaba haciendo uso inadecuado de la imagen de ella y que por haberlo hecho me tocaba pagar la suma de 10.000.000 de pesos colombianos, obvio me asusté y eliminé la historia de marca”, contó la empresaria.