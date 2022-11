“¿Cómo desveo esto?” y otras reacciones que deja el nuevo video de Yina Calderón

No es un secreto que Yina Calderón desde que accedió a la fama y a las redes sociales, suele convertirse en tema de conversación por todo lo que hace. Y precisamente, para dar inicio a noviembre, la ahora “dj de guaracha” publicó un video musical que dejó a más de uno sin palabras.

La canción es un cover de un vallenato denominado ‘Como duele el frío’, pero esta vez a ritmo de guaracha. El video, fue grabado en una zona de tolerancia en Bogotá y desde su publicación no ha dejado de ser tendencia.

Reacciones y comentarios de la canción de Yina Calderón:

Sin duda, el video ha llamado la atención de los internautas, volviendo rápidamente tendencia a Yina Calderón. Entre las reacciones se puede leer todo tipo de críticas al nuevo single musical, pero también hay halagos. Algunas de las reacciones son: “Ni la tigresa del oriente se atrevió a tanto !!”; “Dios Mío Buena canción,Hermosa canción”; “La mejor parte es cuando se acaba... Gracias Yina”; “Mi abuela estaba agonizando le pusimos está canción y se levantó a quitarla”, entre otros.

¿Cómo va el proceso de Yina Calderón y los biopolímeros?

La influenciadora en diversas ocasiones se ha sincerado sobre su estado de salud y es que tras operarse en repetidas ocasiones, los glúteos no mejoran. Según dio a conocer a través de sus historias, tras el último episodio en el que terminó en la clínica se estaba sintiendo mucho mejor. Pero, ahora, nuevamente los biopolímeros aparecen en el panorama y no la está pasando nada bien. “Princesas, príncipes, ¿pueden creer que no me he podido parar de la cama? Resulta y pasa que yo ya estoy bien de la cirugía plástica de la cola, ya estoy super bien ya, pues una de las prótesis no se me nota, pero imagínense que me atacó otra vez los biopolímeros”, contó

