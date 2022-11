¿Qué es esooo? Yina Calderón estrenó canción con un video bastante ... llamativo

Yina Calderón participó en el reality Protagonistas de nuestra tele hace más de 10 años y desde ese momento ha tratado de mantenerse en el mundo del espectáculo, en el tema de la actuación no se consolidó y terminó desistiendo, pero encontró en las redes sociales un espacio en el que puede mostrar su particular forma de comportarse, además de eso se ha incursionado con el mundo de la música cantanto y haciendo mezclas a ritmo de guaracha.

Calderón se ha visto involucrada en diferentes polémicas por pelear con otros generadores de contenidos como Epa Colombia, además, porque se ha realizado diferentes cirugías estéticas con las que ha generado conflictos al defender o atacar a quienes hacen comentarios y hasta los mismos médicos, recientemente mostró explicitamente los problemas que estaba sufriendo por haberse puesto biopolimeros en las nalgas.

Hace unos días Yina mostró en sus redes sociales unas imágenes en las que se podía ver que estaba en la grabación de un video, este tenía como locación la llamada ‘zona de tolerancia’ de Bogotá, en donde las personas se dedican a la prostitución, algo que despertó diferentes comentarios de quienes vieron el contenido y se preguntaron, qué estaba haciendo Yina por esos lados.

Pues resulta que en la noche de este jueves 10 de noviembre se acabaron las dudas y rumores, Yina estaba en la zona de tolerancia grabando el video de su nueva canción, un cover de la canción de vallenato ‘Como duele el frío’, pero esta vez a ritmo de guaracha.

Las imágenes han producido diferentes comentarios, la mayoría de ellos bastante despectivos o jocosos, se pueden leer algunos como: “Motivando a la juventud a estudiar todos los días para no acabar como ella (Pdt: maravilloso lanzamiento, ojalá sea el último)”, “La puse de Alarma, y ahora me levanto 1 hora antes para que no suene” o “Después de ver esto aprecio mucho lo que es el silencio”.