Se le ‘varó' el camello: el gracioso momento que Pilar Schmitt vivió en plena transmisión

Entre los rostros más reconocidos del canal Caracol está la presentadora de entretenimiento Pilar Schmitt, quien en la tarde de este jueves 10 de noviembre le sacó risas a más de un televidente por un divertido momento que protagonizó a bordo de un camello.

Ya comenzó noviembre, mes en el que llega uno de los eventos deportivos más esperados en el mundo: el Mundial de Qatar 2022. Pese a que la selección nacional no quedó clasificada para participar, los medios de comunicación y fanáticos se preparan para recibirlo de brazos abiertos.

Este es el caso de Caracol que mandó a su equipo al territorio oriental para el cubrimiento de un evento de tal magnitud. Dentro de los periodistas seleccionados están, por supuesto, la cuota deportiva Ricardo Orrego y Javier Hernández Bonnet, pero también representantes de farándula como Schmitt.

El divertido momento de Pilar Schmitt sobre un camello

Desde Souq, Doha, la presentadora se subió sobre un camello, animal utilizado en dicha zona para el transporte, y dio paso a sus compañeros con la jocosa frase: “Voy a seguir camellando, nos vemos”.

Sin embargo, la situación no salió como lo esperaba pues transcurrieron varios segundos en los que Schmitt posó para la cámara, pero el animal no se movía. Ante lo ocurrido, la mujer no aguantó la risa y replicó con un: “Y no arranca... el camello es duro”.

Como era de esperarse, esto no pasó desapercibido por los televidentes ni por los otros periodistas, quienes inmediatamente aparecieron ‘ahogados’ de la risa y lanzando chistes al respecto.