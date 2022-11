¿Qué pasó? Julián Román se va en contra de reconocido medio y hasta les tocó salir a pedir disculpas

Julián Román es un reconocido actor colombiano quien participó en innumerables producciones, las cuales han sido todo un éxito al pasar de los años. Actualmente, al bogotano se le ha visto enfocado en algunos proyectos teatrales en compañía de varios colegas con los que ha tenido la oportunidad de compartir set en varios ocasiones.

Y es que Julián también ha sido un fiel activista del gobierno de Gustavo Petro, motivo por el cual ha sido ampliamente criticado, pero, él ha tomado de forma jocosa cada una de las declaraciones de sus detractores. Sin embargo, en esta ocasión vivió una situación completamente diferente a través de su cuenta de Twitter.

El actor realizó un retweet del senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, en el que aseguró: “¿Es en serio “La Silla Vacia?”. El mensaje consta de una foto realizada por un usuario en donde se compara a Francia Márquez, con Bubba uno de los actores de la película Forrest Grump. Pero, no solo fue un acto de racismo y de disgusto lo sucedido, también lo fue que uno de los ‘likes’ que se puede apreciar en la publicación es del medio de comunicación, La Silla Vacía.

Ante el hecho, la indignación por parte de los usuarios de dicha red no se hizo esperar, entre ellos, por supuesto, Julián Román y a Wilson Arias. Debido a las constantes replicas que tuvo dicho mensaje y como era lo correcto, el medio le respondió al senador indicando “Senador, existió. Pedimos disculpas, en particular a la vicepresidenta @FranciaMarquezM Ocurrió, claramente por error, durante la maratón de trinos que impulsamos en nuestra campaña de Superamigos, en la que dimos Me gusta a quienes usaron ese HT. Es un mensaje que rechazamos”.

Sin embargo, para muchos sus disculpas no los convencieron ni mucho menos fueron suficientes ante lo ocurrido. Asimismo, algunos de las declaraciones que se aprecian dentro del Tweet son: “ningún error, esos “errores” muestran su perfil político, además de discriminación por raza”. “Oigan a este fanático, ahora resultó que los memes también son de tinte político solo porque no aguantan bromas”. “No aclararon nada, quitaron el me gusta cuando se vieron pillados por el senador. Sin una manga de impresentables”.