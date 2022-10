Mónica Rodríguez no se aguantó y se despachó en contra de Caracol por contratar a Marbelle

Mónica Rodríguez es una reconocida presentadora, quien hizo parte del elenco de ‘Día a Día’. Sin embargo, su salida causó revuelo, pues, al parecer, esta se dio por las diferentes posiciones políticas e ideales con las que cuenta la paisa. Si bien, no reveló más detalles al respecto de la situación, las indirectas a través de sus redes sociales dejaron entrever que su retiro del matutino se dio en malas condiciones.

La paisa suele ser muy activa en sus redes sociales en donde defiende y dejar al descubierto varias de las situaciones que no comparte, tomando los medios digitales como un medio de denuncia y de viralizar aquellas causas que resultan ser necesarias. En las últimas semanas, su antiguo medio, canal Caracol, viene promocionando un nuevo reality de canto, ‘La Descarga’, el cual contará con el apoyo de entrenadores como Marbelle, Gusi, Maía , entre otros.

A Mónica no se le ha caído muy bien la noticia, pues por medio de su cuenta de Twitter, al parecer, se habría referido al tema. En especial, por la participación que tendrá Marbelle, en este reality show y como el canal se ha encargado de resaltar a la intérprete de ‘Días nublados’, como su principal estrella y la que sería su rating asegurado. La presentadora indicó: “Así es la vida. Premian el racismo y la vulgaridad. El rating vale más que la moral”.

Dichas declaraciones se han asociado, teniendo en cuenta los repetitivos comentarios que ha hecho la cantante de tecno carrillera en contra del gobierno actual y en especial, sobre la vicepresidenta Francia Márquez, declaraciones que han sido muestras claras de racismo, sin dejar de lado, la forma despectiva en que suele referirse a varios personajes a través de sus redes sociales.

Y es que, Marbelle debido a los constantes comentarios, debió salir a pedir disculpas públicas a Francia, después de un proceso en su contra en la Fiscalía General de la Nación.

Siendo así, para muchos usuarios resulta un acto de irresponsabilidad que el canal Caracol tenga en su programa principal a una figura de este calibre. Si bien, se ha dado a conocer por su música en los últimos meses, ha tenido actos que no deben ser tolerados ni muchos menos aplaudidos, como lo es llegar a un reality en una canal nacional.

Rápidamente, las palabras de la presentadora se han viralizado en dicha red social, en donde resaltan algunos comentarios como: “De acuerdo, Marbelle encontró la forma de ser relevante y no por su música, sino por sus actos de racismo, ella dirá que lo importante es hacerse notar, no importa como”. “Eso es un claro mensaje de caracol, que no le importa tener en su nómina, esa calidad de personas sin ningún tipo de empatía con sus congéneres, eso se llama él, importa culismo nada me pasa, ni me pasará, puedo hacer lo que quiera”.