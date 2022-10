‘La repetición de la repetidera’: Nuevo reality de Caracol TV busca ser el rey del rating

El canal Caracol en los últimos meses, de acuerdo a algunos rumores, ha presentado una caída significativa en su rating. Para sus espectadores esto tendría que ver con que el canal ha buscado repetir varias telenovelas, sin dejar de lado, seguir promocionando nuevas temporadas de los programas de canto con los que han intentado durante años llamar la atención de sus televidentes.

En esta ocasión, el medio tiene su mayor apuesta al nuevo programa ‘La descarga’, el cual contará con la participación de Marbelle, quien ha sido una de las figuras más polémicas debido a sus constantes ataques al gobierno actual. Sin dejar de lado, que varias veces fue tendencia y meme en redes sociales. Asimismo, contará con la participación de Santigo Cruz, Maía, Gusi quienes son los jurados, mientras que Jessica Cediel y Carlos Calero son sus presentadores.

De acuerdo con la información compartida por el canal, este nuevo programa será el reemplazo de ‘La Voz Senior’, en el cual se encuentran concursando 91 intérpretes, quienes han hecho parte en temporadas anteriores de ‘Yo me llamo’, ‘A otro nivel’ y ‘La Voz’. Con el fin de llevarse consigo una alta suma de dinero que no ha sido revelado aún.

Sin embargo, el anuncio de este nuevo show, no ha caído muy bien entre los usuarios, quienes afirman su descontento, no solo porque Caracol sigue repitiendo el mismo reality de canto. Algunos resaltan que no ha sido solo uno, pues, a la fecha, ya cuenta con 3 y de cada uno de estos lo que cambio son algunos detalles, pero, su contenido resultado siendo el mismo, mejor conocido como un ‘rencauche’.

Otros internautas afirman que esto se trata de una estrategia realizada por el canal con el fin de mejorar su raiting teniendo en cuenta que en los últimos meses la telenovela ‘Leandro Díaz’ ha logrado llevarse el primer lugar. Pues, según las mediciones, a tan solo dos semanas de su estreno logró registrar 8,72 puntos, es decir, 280.000 pesos. Teniendo en cuenta, que su estreno se dio al mismo tiempo que Entre sombras, la cual marcó un 5, 71 puntos.

Asimismo, se conoció que este nuevo programa también fue comparado con otro, el famoso reality de canal RCN ‘Protagonistas de nuestra tele’, pues, los participantes estarán conviviendo en un mismo sitio. Siendo este otro de los detalles que desde antes de su lanzamiento ya causa rechazo entre los televidentes.