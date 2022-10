“Estoy siendo real”: Luisa Fernanda W se defendió ante cometarios sobre su cuerpo después del parto

Luisa Fernanda W dice que Domenic aún no ha nacido Foto: Instagram @luisafernandaw

La creadora de contenido Luisa Fernanda W ha dado mucho de qué hablar últimamente, especialmente con su segundo embarazo, del que nació Domenic el pasado jueves 27 de octubre. Ahora, la joven se ha enfrentado a algunos comentarios con respecto a cómo se ve su cuerpo después del embarazo.

Luisa, aunque querida por varios, también ha sido una de las figuras más criticadas de la farándula nacional. Entre los aspectos más comentados de su vida están su relación amorosa con el cantante de música popular, Pipe Bueno, con quien tuvo a su primer hijo, Máximo, en octubre del 2020.

A pesar de eso, la pareja se ha dejado ver muy feliz junta en las publicaciones que periódicamente hacen en sus redes sociales. Allí, en su cuenta de Instagram, la influencer recientemente llamó la atención de sus más de 18 millones de seguidores al mostrar un video en el que se ve cómo quedó su cuerpo luego de su embarazo.

Así quedó el cuerpo de Luisa Fernanda W después del embarazo

“Esta es una de las cosas que me gusta hacer para mejorar mi semblante después de tener a mi bebé”, se lee en la descripción de la publicación, en donde aparece teniendo un momento a solas en el que se coloca productos en el rostro y cabello, como una sesión de autocuidado.

En el clip, hay varios comentarios, tanto de usuarios normales como de otras figuras públicas, que le expresaron su admiración y fortaleza por su buen estado luego de la fuerte intervención que es una cesárea.

Sin embargo, como es de costumbre para la famosa, los comentarios negativos o de incredulidad no faltaron, pues incluso hubo quien llegó a señalar que se trataba de un montaje. “Siento que todo esto es un montaje por ganar más seguidoras porque somos las mujeres las que hacemos que esto se vea real”, escribió una persona.

A lo que Luisa no se quedó callada y respondió: “¿Un montaje? ¿De verdad crees que todas las personas vivimos los procesos de la misma manera? No, señora, ningún tipo de montaje esta es mi realidad y eso que no muestro ni un 5% de mi vida”.

Finalmente, la influencer volvió a defenderse luego de que otra usuaria rechazara el hecho de que Luisa subiera ese tipo de videos, pues consideraba que “no ayuda ni cinco a quienes intentamos no acomplejarnos y ella en serio no se le pasa una idea buena por la cabeza”.

“No entendí a qué va tu mensaje. Yo soy creadora de contenido y esto hace parte de mi realidad, y sí, este fue el primer video que se me ocurrió porque siento que es un proceso normal por el cual pasamos muchas mujeres, así lo vivo yo, quizás a una les toca mejor, a otras peor, aquí lo único cierto es que estoy siendo real”, agregó la famosa.