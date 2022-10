“Me abriste las puertas en el momento más duro”: el emotivo mensaje de Marbelle a Santiago Cruz

Marbelle es una de las artistas más comentadas y polémicas de la farándula nacional. A raíz de los varios escándalos que ha protagonizado en redes sociales por sus comentarios despectivos e insulsos hacia personajes políticos como Gustavo Petro y Francia Márquez, ha ganado cierta fama y ha sido centro de burlas y críticas por parte de miles.

Ahora, la también llamada ‘reina de la tecnocarrilera’ ha vuelto a causar revuelo luego de que el Canal Caracol anunciara la llegada de un nuevo reality a las noches de su programación. El show fue llamado ‘La Descarga’, y se trata de un concurso de talento musical que estará a cargo de la presentación de Carlos Calero y Jessica Cediel.

Lo que llamó la atención del programa fue que Marbelle es una de las artistas designadas para conformar el jurado calificador. La intérprete de ‘Collar de perlas’ compartirá tribuna con Santiago Cruz, Maía y Gusi.

Marbelle le dedicó un sentido mensaje a Santiago Cruz

Precisamente, durante el lanzamiento oficial de ‘La Descarga’, Marbelle quiso dirigirse hacia sus colegas artistas y les dedicó unas palabras de cariño y admiración.

“La vida nos ha puesto dos veces en el camino, por razones muy distintas, pero yo quiero agradecer algo muy especial: me abriste las puertas de ‘El sitio’ en el momento más difícil y duro de mi vida, y fuiste tú y ese lugar los que me hicieron no desistir. Gracias porque cuando me recibiste ahí, no sabes la bendición que fuiste en mi vida”, fue lo que le dijo a Santiago Cruz.

Cuando se refirió a Gusi, mencionó que él también estuvo presente durante la anécdota anterior. “Para decir, solamente: ‘¡Uff, papacito!’. Mentira, cuando llegamos a ‘El sitio’, estábamos viviendo dos momentos muy especiales, y ahí nos conocimos, y qué rico encontrarnos en ‘La Descarga’”.

Finalmente, las palabras dirigidas hacia Maía estuvieron llenas de respeto. “Nunca habíamos podido estar juntas. Mi respeto, señora cantante, señora artista; usted es una cosa impresionante. Ojalá que esto nos traiga una unión eterna, mamacita”, dijo.